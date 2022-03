Deputados aprovam PLC que trata da designação de militares da reserva para o serviço ativo

Foto: BRUNO BARRETO / Assessoria de Gabinete

Com toda a sua agenda voltada para a cidade de Barão de Melgaço (110 km de Cuiabá), o deputado estadual João Batista do Sindspen (PP), esteve na terça-feira (22) cumprindo uma série de visitas no local. Dentre as várias pautas abordadas pelo parlamentar e as autoridades municipais, João Batista destacou que sua vistoria “in loco” teve como principal objetivo visitar os corixos que ligam as baías de Siá Mariana e Chacororé, que foram tomadas pela vegetação (aguapé) e necessitam de manutenção.

O alerta foi feito pelo vereador Professor Dedé (Pros), que ao lado dos pescadores da região e com o auxílio da prefeitura municipal, mobilizam uma “força-tarefa” para limpeza dos corixos. Para o deputado, a união entre o poder público e a população ribeirinha, irá “desburocratizar uma demanda que precisa ser solucionada o quanto antes”.

“A principal fonte de renda do município de Barão vem da pesca, por isso precisamos solucionar o quanto antes este o problema dos corixos. Agradeço a ajuda da prefeita Margareth Gonçalves (PSDB), que prontamente disponibilizou seu secretário de Meio Ambiente (Fabio Senatore), para nos acompanhar em nossa comitiva. Parabenizo também a iniciativa do vereador Professor Dedé, nosso principal contato dentro do município”, disse o deputado.

Para solucionar o problema dos corixos, Batista explica que um grupo de trabalho será montado pelos próprios pescadores, que necessitam apenas do apoio logístico do Poder Público para concluir a limpeza.

“Uma força tarefa com aproximadamente 7 barcos será montada e irá contar com a mão de obra dos próprios ribeirinhos. Nesse meio termo, onde eles se comprometem em realizar o trabalho de limpeza, nós, Prefeitura e o deputado João Batista, nos comprometemos em fornecer os combustíveis necessários, assim como a alimentação dos trabalhadores”, explicou João Batista.

Em suas redes sociais, o parlamentar também divulgou a visita realizada na Escola Estadual Ciro Siqueira Gonçalves, que foi contemplada com a destinação de três aparelhos de ar condicionado, frutos de uma de suas emendas. “Para escola Ciro Siqueira Gonçalves, além dos aparelhos de ar condicionado que conseguimos, vamos agora buscar a revitalização da quadra de esportes, assim como a sua cobertura”, se comprometeu João Batista, afirmando ainda que uma de suas emendas, no valor de R$ 100 mil, será aportado em breve na Secretaria de Educação do Município.