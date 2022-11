Deputados aprovam projeto que altera regras em concursos para carreiras militares em MT

O deputado federal eleito, Fábio Garcia (União Brasil), presidente do partido no Estado, o mais votado em outubro passado para Câmara Federal em Mato Grosso, com 98.704 votos, afirmou estar pronto para atuar no Congresso, a partir de 2023, como “resistência” a qualquer retrocesso para o Brasil.

Por Flávio Garcia – “Estou pronto para ser resistência a qualquer retrocesso que queiram fazer com o nosso Brasil e Mato Grosso. Vamos continuar nos posicionando com aquilo que a gente acredita de valores para esse País, como a preservação da família, liberdade religiosa e a nossa democracia”, declarou.

Segundo o parlamentar, há um sentimento de preocupação com o futuro do Brasil. “Muitos de nós compartilhamos um sentimento de preocupação com o futuro do Brasil, mas o presidente Bolsonaro deixou um grande legado para esse país, que foi construir uma direita forte, com uma militância capaz de ir às ruas e mostrar a sua força”, afirmou o federal eleito.

Conforme Fábio Garcia, o resultado do segundo turno da eleição presidencial não foi o que boa parte da população esperava. “Não foi o resultado que a imensa maioria de Mato Grosso esperava. O presidente Bolsonaro teve 65% dos votos no Estado, mas nacionalmente o resultado não foi favorável a ele. Essa é a democracia, e agora é trabalhar”.

Para Fábio Garcia, “o presidente Bolsonaro deixa um legado no País que foi a direita forte, com uma grande militância capaz de ir nas ruas se manifestar e também com muita representatividade no Congresso Nacional. Isso para a democracia também é importante, o equilíbrio de forças políticas é importante. Essa representatividade que a direita elegeu, o que se espera é que ela possa fazer resistência a eventuais retrocessos que queiram impor ao Brasil”.

“Nacionalmente os líderes partidários têm dialogado. Existe diálogo entre o presidente nacional do União Brasil e o time de transição do próximo governo. Eu, particularmente, gostaria de ter do partido a liberdade para que eu possa atuar no Congresso em sintonia com a maioria dos mato-grossenses. Pretendo fazer resistência a tudo que não for do interesse de Mato Grosso e do Brasil.”