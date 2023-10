Deputados aprovam projeto que institui programa de residência técnica na administração pública de MT

A sessão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça, designada para esta quinta-feira (5 de outubro) será adiada em virtude de força maior. Os processos adiados serão pautados na sessão extraordinária no dia 19/10/2023 (quinta-feira), com início às 10h, de forma híbrida, no plenário 4 do TJMT.

O comunicado foi feito pelo presidente do órgão colegiado, desembargador Márcio Vidal, aos(as) advogados(as), membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública e demais interessados.

A Câmara, além do desembargador Márcio Vidal, também é composta pelos desembargadores Luiz Carlos da Costa, Maria Aparecida Ribeiro, Helena Maria Bezerra Ramos, Mário Roberto Kono de Oliveira e Maria Aparecida Ferreira Fago.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT