Deputados aprovam renovação do Fethab em segunda votação

Com foco no cuidado com o ser humano, tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a desembargadora Clarice Claudino da Silva. A solenidade ocorreu de forma presencial na tarde desta segunda-feira (19), no Plenário Desembargador Wandir Clait Duarte, na sede do Poder Judiciário, em Cuiabá.

“Quem me conhece sabe do meu entusiasmo e empenho na disseminação da cultura da pacificação social, por meio da implantação de políticas públicas e da construção de soluções adequadas por meio do diálogo, amorosidade e compreensão do ser humano em sua integralidade”, declarou a nova presidente. “O foco é esse: O cuidado com o ser humano. Sejam nossos magistrados, servidores, parceiros, jurisdicionados, enfim, todas as pessoas que de uma forma ou de outra são alcançadas por nós e que merecem um tratamento adequado de acordo com a sua necessidade, em consonância com a legalidade e a justiça”.

Além da magistrada, tomaram posse para a gestão "Semear a paz. Fortalecer a Justiça" (biênio 2023/2024), a desembargadora Maria Erotides Kneip como vice-presidente e o desembargador Juvenal Pereira da Silva, como corregedor-geral da Justiça. A cerimonia também foi transmitida pelo canal oficial do Youtube do TJMT.

A solenidade foi prestigiada por autoridades civis, militares e eclesiásticas, integrantes do Judiciário e Executivo. O governador Mauro Mendes desejou à nova gestão um mandado profícuo. “Nos próximos dois anos caberá à desembargadora Clarice, junto com sua equipe, conduzir este Tribunal e o Sistema de Justiça no Estado. Desejo a todos muita sorte e êxito. Conte com o Executivo para que exercendo de forma livre, independente, autônoma, cada um no seu papel, de forma profícua possamos entregar mais para os mato-grossenses”.

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, avaliou a posse como uma data festiva. "Hoje temos uma festa da democracia, de poderes autônomos, que só existe porque o sistema de justiça funciona. Os advogados e o MPE demandam o Judiciário e este pode dar sua resposta de forma rápida e eficiente", apontou.

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, exaltou o acontecimento histórico no âmbito do TJMT, em que duas mulheres sucedem outras duas na condução da direção da Corte. “Isso demonstra uma nova realidade, uma mudança de cultura, que vem ocorrendo no Judiciário deste país. Temos uma presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), uma presidente no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e agora de forma inédita essa sucessão de mulheres no TJMT”, registrou. “Desejo à nova gestão sucesso em sua condução”.

Pose Pose – A atual presidente do TJMT, desembargadora Maria Helenas Póvoas, abriu a solenidade com tributo às magistradas. “Esta não é uma simples troca de comando, mas um tributo aos espaços conquistados pelas mulheres. Vivenciamos pela primeira vez em 148 anos de história do judiciário mato-grossense duas mulheres transmitindo o cargo, de presidente e vice-presidente a outras duas mulheres. Para festejar este momento de júbilo abraço carinhosamente a desembargadora Shelma di Kato, nosso maior incentivo na abertura de espaços para nós mulheres”.

Maria Helena citou conquistas da sua gestão como o reconhecimento do Botão do Pânico SOS Mulher pelo CNJ e o Selo Ouro de Qualidade conquistado com a maior pontuação já alcançada pelo TJMT. A magistrada agradeceu a parceria de seus pares, colegas de gestão, equipe, juízes auxiliares, assessores e servidores. “Nos despedimos rogando ao criador que abençoe a nova gestão, iluminado e protegendo os empossados.”

O desembargador Guiomar Teodoro Borges, conterrâneo da desembargadora Clarice, deu boas vindas à nova direção do Judiciário de Mato Grosso. Ele lembrou da trajetória da magistrada, que completou 34 anos de carreira em novembro. Destacou a paixão dela pela justiça sistêmica e desejou êxito para cumprir a missão de comandar a Corte nos próximos dois anos. “Desde muito cedo Clarice escolheu um caminho marcado por pontos luminosos, levantou a bandeira dos métodos autocompositivos que valoriza a pacificação social”, citou.

"Ressalto, para mim, o sentido da vida é traduzido pela qualidade dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Minha prioridade, e de toda a equipe cuidadosamente escolhida para estar comigo neste próximo biênio, é proporcionar um ambiente harmônico, pacífico, com respeito mútuo e espírito colaborativo", afirmou a presidente empossada.

Ainda prestigiaram a solenidade servidores e magistrados do TJMT; desembargadores da Corte Estadual; presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha; desembargadores do TJMT aposentados: Lêonidas Montero, Licinio Carpinelli, Mauro José Pereira e Shelma Di kato; desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar; presidente da Amam, juíza Maria Rosi de Meira Borba; defensor Público-Geral, Clodoaldo de Queiroz; procurador-Geral do Estado, Francisco de Assis Lopes; presidente da AMM, Neurilan Fraga; procuradora de Justiça na Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhido; diretora da Escola Judicial TRT 23, desembargadora Eliney Bezerra Veloso; procurador Chefe-substituto da AGU no Estado do Mato Grosso, Alexandre Murata; vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa; senador Jayme Campos, ex-governador Júlio campos entre outras autoridades.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: foto colorida da presidente empossada fazendo o juramento. Ela está em pé com a mão direita suspensa na altura do ombro.

Segunda imagem: foto colorida da vice-presidente empossada. Ela está fazendo o juramento em pé com a mão direita suspensa na altura do ombro.

Terceira imagem: foto colorida do corregedor-geral da Justiça empossado. Ele está em pé, com a mão direita suspensa na altura do ombro enquanto faz o juramento.

Quarta imagem: foto colorida das desembargadoras Clarice Claudino, Shelma Lombardi de Kato e Maria Helena Póvoas.

Quinta imagem: foto da desembargadora Clarice Claudino falando ao publico.

Alcione dos Anjos/ Fotos Lucas Figueiredo

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT