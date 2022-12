Deputados estaduais eleitos serão diplomados no próximo dia 15

Mato Grosso conquistou 43 medalhas no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, que ocorreu entre os dias 24 e 27 de novembro, em São Paulo (SP). A delegação mato-grossense foi composta por mais de cem atletas, que disputaram nas categorias GI e NOGI, e se destacaram entre os mais de 6.500 competidores. Foram 08 medalhas de ouro, 15 de prata e 20 de bronze.

A equipe contou com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), por meio do Projeto Olimpus e ainda com dois ônibus para o transporte do grupo.

“O Governo de Mato Grosso tem sido um grande parceiro no fomento dessa arte marcial, tanto no Estado quanto no Brasil. O apoio via Bolsa Atleta garante as condições financeiras necessárias para outras despesas e investimentos aplicados a performance esportiva e as viagens necessárias para a participação dos nossos atletas em eventos estaduais, nacionais e internacionais”, pontua Paulo César Venâncio, presidente da Federação de Jiu Jitsu Esportivo (FJJE-MT).

Os atletas de Mato Grosso têm crescido tecnicamente a cada ano, revelando a qualidade de trabalho dos professores e treinadores. Segundo Venâncio, a equipe alcançou um excelente resultado se destacando internacionalmente entre as demais equipes presentes no mundial.

“Esse resultado se deve à dedicação dos nossos atletas e treinadores, e também das participações em campeonatos organizados pela federação, que garantem o preparo emocional e técnico na prática de uma competição”.

Confira a relação dos medalhistas:

Felipe Leonardo da costa Lima (1° lugar), Gabriel Marques Santos Godofredo (1° lugar), Giovani Penhavel Marmos (1° lugar), Isabella Barros de Jesus (1° lugar), Lucas Santana do Nascimento (1° lugar), Milton M. Moriya (1° lugar), Roberto Carlos Takachy (1° lugar), Saulo Santana Goncalves Candido (1° lugar), Alan Carlos Lima Diad (2° lugar), Andre Luis Ressureicao Hais (2° lugar), Gabriel Henrique Rodrigues (2° lugar), Henrique Gabriel Pereira Lima (2° lugar), Joao Vitor Oenning dos Santos (2° lugar), Jose Henrique Arrais da Silva (2° lugar), Kaua Candido de Oliveira (2° lugar), Lucas Cardoso Leandro de Freitas (2° lugar), Luciano Andrade Correia (2° lugar), Luiz Fernando de Andrade Pedroso (2° lugar), Marcos Henrique Ferreira (2° lugar), Renato de Oliveira Campos (2° lugar), Sergio Ichiro da Silva Ohara (2° lugar), Stela Azumi da Cruz Moriya (2° lugar), Themilson Silva da Silva (2° lugar), Alexander Gouveia Ortiz (3° lugar), Carolayne Rissato (3° lugar), Edelson Braz da Silva Neto (3° lugar), Emanuelly Dill Pires (3° lugar), Gabriel Adrian Ortellado Florêncio (3° lugar), Giovanna Leticia da Costa Lima (3° lugar), Jessica Yasmin Xavier Mendes (3° lugar), Joao Emilio Lacerda Scarpassi (3° lugar), Joao Victor Araujo da Silva (3° lugar), Lauriany Satel de Souza (3° lugar), Lucas da Silva Souza (3º lugar), Lucas Santana do Nascimento (3° lugar), Matheus Arantes de Souza (3° lugar), Miguel Francisco Franca (3° lugar), Nilson Gabriel da Silva Machado (3° lugar), Pedro Henrique Machado Dalbem (3° lugar), Roger Miranda (3° lugar), Thais Gabriella Cristian Silva de Franca (3° lugar), Valerio Graco Dantas de Sousa (3° lugar), Vinicius Gabriel da Silva Pereira (3° lugar).

