Deputados participam da Water for Food Global Conference

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) integra com três deputados, Carlos Avallone (PSDB), Beto Dois a Um (PSB) e Cláudio Ferreira (PTB), da comitiva do Governo do Estado, na realização da Water for Food Global Conference, que acontece na Universidade de Nebraska (EUA). A conferência “Água para a alimentação” discute o desafio global de alcançar a segurança alimentar com menos pressão sobre os recursos hídricos, utilizando as águas subterrâneas.

O primeiro compromisso da comitiva, aconteceu no domingo (7) na capital Lincoln, quando acompanharam uma palestra do professor da Universidade Federal de Viçosa (MG) e consultor do Imafir/Aprofir, Everardo Mantovani.

Na ocasião, o deputado Avallone lembrou que Mato Grosso possui o maior potencial do Brasil para expansão de agricultura irrigada.

“Estou muito feliz porque Nebraska lembra muito Mato Grosso, tem semelhança, e com certeza, podemos aproveitar essa experiência daqui com a Universidade de Viçosa (MG) que nos deu uma aula durante o evento, quando na oportunidade apresentou uma proposta para Mato Grosso a pedido do governador Mauro Mendes, para aperfeiçoar em tecnologia”, destacou.

“Mato Grosso tem preocupação com o monitoramento com as águas subterrâneas para a produção, e com certeza de que fará a diferença no Estado nos próximos anos”, revelou o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, deputado Avallone.

De acordo com o estudo, atualmente a área irrigada do Brasil é de 8,2 milhões de hectares e Mato Grosso responde por 178 mil hectares. A análise realizada mostra que o potencial efetivo de expansão de áreas irrigadas no Brasil é de 13,6 milhões de hectares e Mato Grosso é o que possui a maior capacidade de crescer, podendo saltar para até 3,9 milhões de hectares.

“Estamos debatendo assuntos importantes para a agricultura de Mato Grosso, principalmente, com a irrigação, buscando soluções para este setor para os próximos anos”, revelou o deputado Beto Dois a Um.

Na última segunda-feira (8) a comitiva participou da cerimônia de abertura da conferência e acompanhou as diversas palestras de especialistas em agricultura irrigada.

“Estamos tendo conhecimento de desenvolvimento de como produzir mais, e como compartilhar de toda a riqueza que o nosso Estado oferece, fazendo com que todas as pessoas desfrutem desse bem comum e ao mesmo tempo com responsabilidade. Esse é o tema dessa conferência”, falou o deputado Ferreira.