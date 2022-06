Desabrigados pelas chuvas terão antecipação do BPC; confira detalhes

A Justiça do Distrito Federal suspendeu ontem (31) a decisão do Procon que proibiu a venda da bebida Del Valle Fresh na capital federal por suposta divulgação de propaganda enganosa.

O desembargador Arquibaldo Carneiro aceitou recurso da Coca-Cola, empresa responsável pela produção do produto, para derrubar a suspensão determinada em maio.

O magistrado entendeu que a bebida está no mercado há muito tempo e não oferece grave risco à saúde do consumidor. “Dessa forma, não há necessidade de impedir as vendas para adequação do rótulo do produto”, argumentou.

“Não verifico perigo substancial de dano inverso, posto que, como dito, são produtos já comercializados há anos, sem notícia de nocividade à saúde dos consumidores, de modo que, neste juízo de prelibação superficial, se mostra razoável sobrestar o ato administrativo, ao menos até que sobrevenha, nestes autos, maior instrução, ou o contraditório”, escreveu o desembargador na decisão.

Após uma operação de fiscalização, o Procon suspendeu as vendas e afirmou que a rotulagem e a promoção comercial da bebida dão a entender que a bebida é suco de fruta.

“A fiscalização do órgão constatou, após análise das informações no site da Del Valle e verificação in loco dos rótulos e dos anúncios publicitários nos supermercados, que os produtos Del Valle Fresh não possuem a quantidade mínima de fruta para serem considerados suco, néctar ou mesmo refresco”, argumentou o órgão de defesa do consumidor.

A Coca-Cola declarou que a bebida nunca foi classificada como suco.

“A Coca-Cola informa que a ilustração no rótulo da linha Fresh da marca Del Valle reflete a matéria-prima presente na bebida. Em razão do seu compromisso de transparência com o consumidor, disponibiliza no respectivo rótulo todas as informações referentes à sua composição, incluindo a quantidade de suco presente no produto, em estrita observação à legislação brasileira vigente e normas regulamentadoras dos órgãos competentes da categoria. E ainda esclarece que os produtos da linha Fresh da marca Del Valle não são e nunca foram classificados como suco ou néctar”.