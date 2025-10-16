JUSTIÇA
Desafios e boas práticas da execução penal são abordadas por juiz em capacitação da Justiça Federal
A capacitação “Execução Penal na Prática”, promovida pela Justiça Federal teve como foco o aprimoramento de magistrados e servidores na fase de execução penal e reuniu participantes de diversas subseções judiciárias de Mato Grosso. O curso, que ocorreu de 22 de setembro a 3 de outubro, teve a participação do juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).
Mestre em Direito e Especialista em Jurisdição Penal Contemporânea e Sistema Prisional, o magistrado atua na área de Execução Penal desde 2013 e é o coordenador do Plano “Pena Justa” em Mato Grosso. Essa atuação motivou o juiz federal Paulo Cézar Alves Sodré, titular da 7ª Vara Federal Especializada em Ações Criminais e ministrante do curso, a convidá-lo para fazer a abordagem sobre a execução penal e o sistema penitenciário. Participaram também os assessores Gabriela de Lemos Floôr e Saulo da Silva Júnior, ambos com ampla experiência no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).
Durante sua participação, o juiz apresentou um panorama abrangente do sistema prisional mato-grossense e nacional, abordando temas como o número de pessoas privadas de liberdade, as condições de saúde, alimentação e trabalho no cárcere, além de reflexões sobre a composição do público encarcerado, a seletividade penal e o racismo estrutural, bem como, as vulnerabilidades do público encarcerado, como é o caso da mulher, dos idosos e do público LGBTQIA+. Também destacou a importância das redes de apoio sociais e institucionais na ressocialização e prevenção da reincidência, e explicou o funcionamento do Ciclo Penal, com as audiências de custódia, a monitoração eletrônica, a Central de Alternativas Penais e das portas de entrada e saída das penitenciárias, enfatizando que o encarceramento deve ser sempre a última medida.
O magistrado também apresentou iniciativas em andamento em Mato Grosso, como a Sala de Reintegração Social, em Cuiabá, e os dez Escritórios Sociais implantados em diferentes regiões do Estado, voltados ao atendimento de egressos do sistema prisional e à promoção de oportunidades de reinserção social. “Essas ações refletem o compromisso do Poder Judiciário mato-grossense em oferecer condições para que as pessoas privadas de liberdade retornem à sociedade preparadas para uma vida digna e produtiva e, principalmente, honesta, longe da violência”, afirmou o juiz Geraldo Fidelis.
Além disso, o coordenador do GMF compartilhou experiências exitosas implementadas em Mato Grosso e reforçou a importância do uso qualificado do SEEU para garantir mais agilidade, transparência e segurança jurídica na prestação jurisdicional dos processos de execução penal. Segundo ele, “a execução penal é uma etapa decisiva do processo criminal, que exige integração, sensibilidade e compromisso com os direitos humanos. Iniciativas como essa capacitação são fundamentais para uniformizar práticas, aprimorar o uso do SEEU e fortalecer a atuação institucional”.
Na parte final da capacitação, os assessores Gabriela de Lemos Floôr e Saulo da Silva Júnior apresentaram aos servidores federais a aplicação prática do SEEU na rotina do Judiciário estadual. O juiz Geraldo Fidelis destacou ainda que o intercâmbio de experiências entre as esferas Estadual e Federal é essencial para o aprimoramento da Justiça: “Quando há diálogo entre as instituições, há crescimento para todos. Essa integração fortalece a administração da Justiça e, consequentemente, traz benefícios diretos à população”.
A capacitação “Execução Penal na Prática” também abordou temas como a legislação aplicável, direitos das pessoas privadas de liberdade, cálculo de penas e prazos, concessão de benefícios e estratégias de atuação. Ao final, a juíza federal e diretora do foro, Juliana Maria da Paixão Araújo, agradeceu o engajamento dos participantes e reconheceu a contribuição do magistrado estadual. “A presença do juiz Geraldo Fidelis enriqueceu enormemente o debate, trazendo uma visão prática e atualizada da execução penal em Mato Grosso”, afirmou.
O evento foi avaliado de forma positiva pelos participantes, que destacaram a importância de novas capacitações que promovam o diálogo e a cooperação entre o Judiciário Estadual e Federal, fortalecendo o sistema de justiça e aprimorando a gestão da execução penal em todo o país.
Autor: Adellisses Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Réu é condenado a 16 anos de prisão por homicídio de ex-companheira
O réu Tamiro do Nascimento foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de Ranusa Pereira da Silva. O julgamento foi realizado na terça-feira (14) pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina (a 645 km de Cuiabá). Os jurados acolheram integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público, condenando o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), o crime ocorreu em 25 de maio de 1997 e foi motivado pelo inconformismo do réu diante de uma ação judicial de investigação de paternidade e pedido de pensão alimentícia movida pela vítima. Tamiro e Ranusa mantiveram um relacionamento amoroso e tiveram um filho, que na época dos fatos tinha 11 meses de idade.Após a iniciativa judicial, o acusado passou a ameaçar de morte e perseguir Ranusa, exigindo que ela retirasse o processo. Temendo pelas constantes ameaças, a vítima se mudou para Canarana, onde passou a morar com a irmã. No entanto, na véspera do crime, retornou a Nova Xavantina para deixar o filho sob os cuidados da mãe. Na madrugada do dia 25 de maio, por volta das 4h, enquanto tentava retornar a Canarana, foi abordada pelo acusado.Segundo apurado, Tamiro do Nascimento, que trabalhava no transporte de areia, levou a vítima até um lixão localizado a cerca de 300 metros da BR-158 e a agrediu com golpes de ripa de madeira na cabeça, impedindo qualquer possibilidade de defesa.Após o crime, o réu fugiu da cidade. A prisão temporária foi decretada em julho de 1997, ainda durante as investigações, mas ele nunca foi localizado. O processo permaneceu suspenso até março de 2022, quando voltou a tramitar após o Juízo considerar que o acusado já havia sido citado, em razão de ele ter apresentado pedido de revogação da prisão e outorgado procuração a um advogado em 2019 para representá-lo no processoMais de 28 anos após o homicídio, o réu, que continua foragido, solicitou participar do julgamento por videoconferência. O pedido foi indeferido após manifestação do Ministério Público, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que não admitem essa modalidade de interrogatório para réu ausente e foragido.Os filhos e familiares da vítima acompanharam o julgamento presencialmente, deslocando-se de Canarana até Nova Xavantina para acompanhar a sessão. Atuou no júri o promotor de Justiça Fábio Rogério de Souza Sant’Anna Pinheiro.O crime foi cometido antes da criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e da tipificação do feminicídio (Lei nº 13.104/2015), dispositivos legais que atualmente reforçam a proteção à mulher e o combate à violência de gênero no país.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Testemunho de superação reforça importância da prevenção ao câncer de mama no Fórum de Várzea Grande
O testemunho emocionante da servidora estadual Lenita Cabral demonstrou a importância de se falar sobre a prevenção do câncer de mama. Durante Roda de Conversa sobre o Outubro Rosa, realizada no Fórum de Várzea Grande nesta quarta-feira (15), ela compartilhou sua trajetória de fé, coragem e superação, emocionando o público presente.
“Em 2019 fui diagnosticada com câncer de mama. Passei por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Todo esse processo foi um aprendizado, um crescimento pessoal. Hoje trago essa experiência para inspirar outras mulheres e mostrar que a cura é possível”, relatou Lenita, que encerrou o tratamento em janeiro deste ano e hoje comemora estar 100% curada.
O evento, promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, teve como foco incentivar o diagnóstico precoce e estimular o diálogo sobre a saúde da mulher. Hugo José Freitas da Silva, juiz diretor substituto do Fórum de Várzea Grande, destacou a relevância da campanha e o papel do Judiciário em disseminar conhecimento sobre o tema. “A campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama, é extremamente importante. A informação é essencial para que as pessoas se conscientizem e tomem as medidas cabíveis o mais rápido possível”, ressaltou o magistrado.
O magistrado lembrou ainda que, ao longo do mês, o Fórum realiza outras atividades voltadas à saúde e bem-estar dos servidores, reforçando o compromisso da instituição com o cuidado integral das pessoas.
O olhar psicológico e o acolhimento emocional
A psicóloga clínica e neuropsicóloga do TJMT, Jackeline Caporossi, destacou que o acompanhamento psicológico é uma parte essencial do tratamento e da recuperação emocional das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. “Muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis e têm medo de receber o diagnóstico e precisar fazer uma mastectomia. O acompanhamento psicológico é fundamental para que a mulher consiga lidar com o diagnóstico, o tratamento e todas as mudanças que o processo traz”, explicou.
Segundo a profissional, o apoio familiar e o acolhimento emocional fazem toda a diferença. “Às vezes, a pessoa só precisa ser ouvida, sem conselhos, sem julgamentos. O simples ato de acolher já faz uma grande diferença”, completou.
Diagnóstico precoce salva vidas
A especialista em Radiologia Mamária, médica Heloísa Alice Ulysea, apresentou a palestra “Mitos e Verdades sobre os Exames de Mama”, esclarecendo dúvidas e combatendo informações equivocadas sobre os exames preventivos.
“Não há como prevenir o câncer de mama, mas é possível diagnosticá-lo precocemente. E o diagnóstico precoce salva vidas”, enfatizou. Ela explicou que o rastreamento deve ser anual, principalmente a partir dos 40 anos, com a mamografia sendo o exame principal.
A médica aproveitou para desmistificar temores comuns entre as mulheres. “A dose de radiação da mamografia é muito baixa. É um exame rápido e seguro. O leve desconforto que causa não se compara aos benefícios que traz, porque detectar o câncer no início significa ter chances reais de cura”.
Autor: Roberta Penha
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Gestões municipais encerram 2024 com superávit e boa avaliação fiscal
Katiuscia Manteli destaca consenso que reduziu perdas com adicional de insalubridade e elogia diálogo entre Câmara e Prefeitura
Prefeita discute melhorias salariais para motoristas de ambulância
Prefeitura apresenta novo modelo de aprovação simplificada para condomínios fechados
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
Segurança
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis
Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
