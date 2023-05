Desembargador do TRT é indicado por vereador para receber título de cidadão cuiabano

HOMENAGEM

O vereador Kassio Coelho (Patriotas) ingressou com projetos de decreto legislativo para conceder título de cidadão cuiabano ao presidente nacional da Igreja Assembleia de Deus, Joel Belcho Pinto, e ao professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Irênio Amaro da Silva. Ambos projetos aguardam para ser despachados pelo Colégio de Líderes da Câmara Municipal.

Natural de Goiânia (GO), o pastor Joel Belcho Pinto, 54 anos veio para o Mato Grosso ainda criança no ano de 1979. Casado com Marcilene Moraes Belcho há 32 anos, tem quatro filhos e uma neta.

Formado como técnico em telefonia trabalhou na área por 12 anos. Ele desenvolve trabalho evangélico há 32 anos na Igreja Assembleia de Deus, conhecendo a verdade em Cristo, promovendo a paz espiritual aqueles que o acompanham e bem como a preparação para pregação da palavra de Deus.

“É também presidente Nacional da Igreja Assembleia de Deus, há 14 anos, e é por essas razões que o pastor Belchior tem se destacado na sociedade cuiabana e mato-grossense”, destacou o vereador na justificativa.

O professor Irênio Amaro da Silva nasceu em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e desde 1966 mora em Cuiabá. Ele é casado e pai de um casal.

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no ano de 1980, ele se especializou na área da educação, destacou-se no início de sua carreira com seus relevantes serviços prestados na Escola Ranulpho Paes de Barros, onde, lecionou matemática e ensino religioso para os alunos da antiga 5ª série à 8ª série do primeiro grau.

Irênio também prestou serviços na Escola Cooperar e atualmente ainda leciona no IFMT.

“Ele ainda atua como professor do IFMT com dedicação e comprometimento, em prol do desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas, pois os profissionais da educação transformam vidas e as pessoas transformam o mundo. Dessa forma, contribui para a qualidade do ensino e do aprendizado, buscando fortalecer a construção do conhecimento na sociedade, fazendo com grande discernimento, competência e dedicação”, destacou o vereador.