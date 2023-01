Desembargador Marcos Machado toma posse como presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) entregou, nesta sexta-feira (06.01), 30 novos aparelhos de etilômetros ao Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) da Polícia Militar. Os aparelhos serão usados nas atividades de fiscalização de trânsito no Estado.

“Os etilômetros vão nos auxiliar nas ações de fiscalização de trânsito, principalmente nos crimes de alcoolemia de cidadãos que conduzem veículos sob efeito de álcool, uma das principais causas de acidentes graves e com vítimas fatais. Agradecemos ao Governo do Estado e ao Detran por essa parceria e esses aparelhos com certeza serão utilizados não somente pelo Batalhão de Trânsito mas também por toda a Polícia Militar no Estado”, destacou o comandante do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, tenente coronel PM Adão César Rodrigues Silva.

A diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale, ressaltou que o Detran tem investido cada vez mais com o objetivo de intensificar as fiscalizações de trânsito em todo o Estado.

“A entrega dos aparelhos deverá auxiliar principalmente nas operações Lei Seca em todo o Estado. Prezamos pela segurança viária e a segurança no trânsito como um todo e, por isso, temos investido fortemente no aparelhamento da nossa unidade de fiscalização e na aquisição de etilômetros para reforçar as operações realizadas pelas forças de segurança no Estado”, falou.

Diariamente, são realizadas operações em Cuiabá e Várzea Grande pela equipe de fiscalização do Detran, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com objetivo de coibir diversas infrações, como a não utilização do cinto de segurança, utilização do celular ao volante, transporte inadequado de crianças e dirigir sem estar habilitado e/ou licenciado, dentre outras infrações.

Já a operação Lei Seca tem o objetivo de coibir o uso do álcool associado à direção. A ação integrada é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) com a participação do Detran-MT, Polícia Militar (PMMT), por meio do Batalhão de Trânsito; Polícia Judiciária Civil (PJC), por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob); Guarda Municipal de Várzea Grande e Serviço de Operações Especiais (SOE), do Sistema Penitenciário.

Somente em 2022, mais de 19 mil testes de alcoolemia foram aplicados durante as ações da Operação Lei Seca, realizadas em oito municípios de Mato Grosso. Os exames levaram à prisão mais de 1,6 mil pessoas por embriaguez ao volante, o que representa 8,5% do total de condutores que passaram pelos testes.

Fonte: GOV MT