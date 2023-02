Desembargadora Clarice Claudino participa da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, participou da abertura do ano judiciário 2023 no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade, na manhã desta quarta-feira (1.º de fevereiro), foi realizada no Plenário totalmente reconstituído após os atos de vandalismo, no dia oito de janeiro, que além do STF, destruíram ambientes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, no Plano Piloto, em Brasília (DF). A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, participou da abertura do ano judiciário 2023 no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade, na manhã desta quarta-feira (1.º de fevereiro), foi realizada no Plenário totalmente reconstituído após os atos de vandalismo, no dia oito de janeiro, que além do STF, destruíram ambientes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, no Plano Piloto, em Brasília (DF).

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi pontual ao dizer, durante a solenidade, que “no solo sagrado” do STF o regime democrático permanece inabalado. Ela fez questão de frisar que a invasão foi realizada por uma “turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade”. E a ministra foi categórica ao garantir que os que praticaram, insuflaram e financiaram a invasão criminosa às instituições vão ser responsabilizados com o rigor da lei.

Rosa Weber aproveitou para sublinhar que os poderes precisam ter equilíbrio e harmonia na defesa do Estado Democrático de Direito. Ela sugeriu que todos caminhem neste ano com seriedade e equilíbrio, cumprindo a missão traçada na Constituição Cidadã de 1988, com “olhos postos na entrega jurisdicional efetiva e qualificada, na coesão do Poder Judiciário”.

desembargadora Clarice Claudino da Silva participou da sessão no STF acompanhada do juiz Túlio Duailibi Alves Souza, auxiliar da Presidência do Tribunal, Jamilson Haddad, titular da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, juiz Gabriel da Silveira Matos, magistrado da Comarca de Sorriso a disposição do CNJ, e a juíza Amini Haddad Campos, da Comarca da Capital a disposição do STF como auxiliar da Presidência.

Além de outras autoridades do sistema de Justiça nacional, civis, eclesiásticas e militares, a solenidade no Supremo Tribunal Federal foi prestigiada por ministros de Estado, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco , e pelo presidente e pelo vice-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente.

