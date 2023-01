Desembargadora Clarice Claudino realiza primeira reunião de alinhamento para o próximo biênio

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva conduziu, na manhã desta segunda-feira (23 de janeiro), a primeira Reunião de Alinhamento das Diretrizes da Gestão biênio 2023/2024, onde foram apresentadas a estratégia, diretrizes e metas que vão nortear as ações do Judiciário estadual. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva conduziu, na manhã desta segunda-feira (23 de janeiro), a primeira Reunião de Alinhamento das Diretrizes da Gestão biênio 2023/2024, onde foram apresentadas a estratégia, diretrizes e metas que vão nortear as ações do Judiciário estadual.

O encontro reuniu desembargadoras(es), juízas(es) auxiliares da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça, juízas e juízes, coordenadoras(es), diretoras(es) das áreas do tribunal, gestoras(es) das comarcas e de outros setores.

Na abertura da atividade, que ocorreu de forma virtual, a presidente falou da alegria de estar à frente da tarefa e missão que lhe foi confiada nesta grande engrenagem que é o Poder Judiciário do Estado. “Tenho certeza que cada um dos presentes tem um dom e por isso fazer parte dessa estratégica de crescimento. Essa reunião tem o escopo de nos conhecermos e compreendermos melhor as principais estratégias para 2023. Ao final deste ano realizaremos outra reunião com o mesmo objetivo, mas voltados para o ano de 2024”, disse a magistrada.

O mapa estratégico da instituição, que está alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi apresentado pelo coordenador de Planejamento do TJ, Afonso Maciel, construído de 2021 a 2026, que reflete na missão institucional e no caminho a ser seguido nesta gestão com vistas a um Judiciário mais inclusivo, moderno, resolutivo, transparente e eficiente, buscando o alcance da missão.

Como uma espécie de bússola, o mapa estratégico traz a visão dos projetos a serem executados e realizados, com início meio e fim, por meio da cadeia de valor da Justiça estadual.

Colheita – Como não existe colheita sem semeadura, na atual Administração as ações serão planejadas, com direcionamento, priorização e metas claras. Semeadas, com preparação, cultivo e propósito. E conquistadas, com valor, contribuição, legado, reconhecimento e satisfação. São nortes que vão ao encontro do slogan da gestão: Semear a Paz. Fortalecer a Justiça.

Priorizações – Os projetos estratégicos priorizados para os próximos dois anos são: Gestão Estratégica de Pessoa; Revisão da Arquitetura Organizacional e Modernização de tecnologia da informação.

Direcionamento – Estes são os Objetivos e Resultados Chaves (OKR’s), que dão a visão para direcionar a gestão com entrega de valores e resultados a curto prazo, que busca resultado e benefícios atingidos. É por meio dessa metodologia que serão monitoradas a estratégia da instituição, aferindo e monitorando as metas dos resultados.

As atividades que precisam ser realizadas por todas as áreas do Poder Judiciário de Mato Grosso serão acompanhadas trimestralmente ao longo deste ano.

“Ficou bem definido o caminho que vamos olvidar para trilharmos juntos. A palavra de ordem é comprometimento e com esse espírito agradecemos a todos os presentes. Será uma rotina nos encontrarmos para receber o feed back e a contribuição permanente de todos e todas em busca do ideal de servir. Essa é uma missão e conclamo a todos porque juntos vamos mais longe”, disse a presidente ao final da reunião, se colocando à disposição para a caminhada de execução das ações e vivências que se inicia.

A vice-presidente do TJ, desembargadora Maria Erotides externou a satisfação em participar desta primeira reunião. “Vejo com muita alegria esses norteadores da nossa gestão: semear planejar e conquistar. Que sejamos sementes de um Judiciário eficiente e transparente. Quero reafirmar meu compromisso e da Vice-Presidência. Com tudo o que a senhora planejou, em conjunto com a equipe, estamos de mãos dadas”, afirmou.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagens: Foto 1: Captura de tela da reunião virtual. Tela dividida onde aparece a presidente Clarice Claudino sentada à mesa com os juízes auxiliares da Presidência e a diretora-geral do TJ.

Foto 2: Print de tela da reunião. Acima em plano maior está a tela com a presidente do TJ. Abaixo várias telas divididas com os participantes da reunião

