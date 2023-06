Desembargadora Clarice Claudino recebe o superintendente do Conselho de Mediação e Arbitragem

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva recebeu o superintendente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – Conima, em Mato Grosso, João Victor de Oliveira. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva recebeu o superintendente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – Conima, em Mato Grosso, João Victor de Oliveira.

Referência na aplicação de métodos consensuais para a resolução pacificada de conflitos, a desembargadora Clarice Claudino destacou a visita do superintendente como estratégica para o projeto de expansão da cultura de pacificação social pautada a partir do diálogo, da mediação e da conciliação.

“Estamos em um processo de franca expansão da Justiça Restaurativa no Estado, que tem no diálogo e na resolução humanizada de conflitos, as bases para a construção de uma sociedade cada vez mais harmônica, afetuosa e consciente de seu papel transformador. E nessa cruzada pela pacificação, o Poder Judiciário avança no sentido de arregimentar o maior numero possível de guerreiros que flanqueados, formam ao nosso lado, elos fortes nessa corrente pela paz”, defendeu a desembargadora.

O superintendente do Conima, João Victor de Oliveira destacou o perfil conciliador da desembargadora, que tem o poder de reunir diferentes atores e instituições em torno de temas urgentes à sociedade.

“Contagiar parceiros para avançar na pacificação social. O trabalho da presidente, antes mesmo dela assumir a presidência, já era referência para todos nós, e nos possibilitou trazer para Mato Grosso questões que antes consideradas inimagináveis e que agora se tornaram possíveis. A desembargadora quebrou paradigmas, revolucionando conceitos já cristalizados no sistema judiciário, e tê-la a frente do Tribunal com essa mentalidade voltada para a resolução de conflitos, da forma inovadora que entendemos que pode ser feita, é simplesmente extraordinário para nós”, comemorou João Victor.

O Conima é uma entidade que tem como objetivo principal representar as instituições de mediação e arbitragem, com foco no aprimoramento de Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias (MESCs).

