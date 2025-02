Desenvolve MT amplia atendimento a empreendedores e abre unidade no Ganha Tempo do CPA I

A Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso irá expandir seu atendimento em Cuiabá com a abertura de uma unidade no Ganha Tempo do CPA I. A partir de segunda-feira (10.2), os empreendedores poderão contar com suporte presencial no local, no horário de funcionamento da unidade, das 8h às 17h.

O novo ponto de atendimento visa melhorar o alcance dos serviços oferecidos pela Desenvolve MT ao integrá-la no sistema atual do Ganha Tempo. Essa mudança ocorre para ampliar o acesso à informação e trazer mais conforto, assim como agilidade para as consultas dos empreendedores locais que procuram por crédito.

Os serviços ofertados continuam os mesmos, como prestar informações sobre linhas de crédito, realizar cadastros, orientação na fase de proposta, entre outros.

Além disso, a Desenvolve MT prevê que outras duas unidades de atendimento sejam abertas nas próximas semanas no Ganha Tempo do Ipiranga, em Cuiabá, e para o Ganha Tempo de Várzea Grande. Para mais informações (65) 3613-7900.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT