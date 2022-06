Desenvolve MT apresenta linhas de crédito para o trade turístico durante o Fit Pantanal

A abertura do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal 2022 (Fit Pantanal) marcou o momento de retomada dos negócios para o trade de turismo mato-grossense. A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT participou nesta segunda-feira (06.06), durante todo o dia, com o balcão de negócios, no espaço esplanada, apresentando as linhas de crédito Desenvolve Turismo focada para fomentar o trade turístico e melhoria para os negócios.

Com o tema “Um só Pantanal” o evento, realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, reuniu autoridades locais, senador, representantes do governo de Mato Grosso do Sul, senador, da embaixada da Bolívia e Paraguai, deputados estaduais, gestores municipais, empresários do trade e sociedade para discutirem e pensarem ações de fortalecimento e sustentabilidade para o turismo em Mato Grosso, principalmente no processo pós pandemia de covid 19. O segmento foi um dois mais afetados e vem demostrando evolução na retomada da economia.

Dalva Cristiana Nascimento, da Estância Recanto dos Sonhos de Tangará da Serra, visitou o stand para conhecer as linhas de crédito e buscar orientação de que forma investir e melhorar as ações em sua empresa voltada para o turismo rural.

O Fit Pantanal trouxe uma programação variada, com palestras, mesas redondas, fóruns, debates, além do espaço no saguão principal para divulgação de produtos e serviços.

A Desenvolve MT esteve presente também, no painel Encontro Estadual de Gestores de Turismo – Ações do Turismo, coordenado pela secretaria adjunta de turismo de Mato Grosso (Seadtur-MT).

O Agente de Fomento da Desenvolve MT, Júlio Pereira apresentou para os gestores municipais as linhas de crédito voltadas para o micro e pequeno empreendedor que atuam em atividades econômicas relacionadas ao turismo em todo o Estado.

Um balanço da concessão de crédito foi apresentado, sendo que mais de 52% dos créditos concedidos durante a pandemia foram direcionados ao setor, para manter suas empresas e empregos.

Para o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques, a agência vem cumprindo o seu papel como agente financeiro, o Governo do Estado aportou recursos para que isso aconteça e o momento agora é de investimento.

“Faço chamamento aos gestores municipais para que tenham um agente de crédito credenciado no seu município, para atender as demandas locais, as empresas que acessam as linhas de crédito, ampliam suas atividades, geram emprego e renda e contribuem para o fortalecimento do turismo e da economia estadual”, explica.

O secretário adjunto de turismo do Estado de Mato Grosso, Jeferson Moreno, ressalta a importância do evento para o setor de turismo. “Este é o primeiro evento oficial após pandemia que estamos reunindo para discutir políticas públicas e melhorias do turismo para o Estado”.

O Fit Pantanal é realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), em parceria com a Associação da Região Turística Metropolitana Cuiabá-Várzea Grande (Astur-MT) e a Associação Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (Amiscim).

O projeto prevê, que em anos ímpares, seja promovida a Feira Internacional do Turismo do Pantanal e, em anos pares, como neste ano, o Fórum Internacional do Turismo do Pantanal.

Linha de Crédito – Desenvolve Turismo

Micro e pequenos empresários, que atuam no trade turístico e estão registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, podem solicitar crédito por meio da Desenvolve MT.

São quatro modalidades ofertadas aos empreendedores e que podem ser aplicadas em projetos de obra civil, capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários. Os valores a serem financiados variam de R$100 mil a R$ 1 milhão.