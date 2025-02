Desenvolve MT apresenta oportunidades de crédito para empreendedores em Juara

A Desenvolve – Agência de Fomento de Mato Grosso participou do encontro empresarial realizado na Câmara Municipal de Juara, reforçando seu compromisso de levar crédito acessível aos empreendedores locais.

O evento, realizado nesta quarta-feira (26.2), reuniu mais de 100 participantes interessados em ampliar seus negócios e fortalecer a economia do município. A Desenvolve MT apresentou suas linhas de financiamento e destacou a importância do crédito para impulsionar o desenvolvimento regional.

Durante o encontro, o empresário do Hortifruti Vovó Vaci, Jorge Pereira Duarte, compartilhou sua experiência ao obter financiamento para construir seu empreendimento em Juara.

“Foi uma coisa fantástica. Me ofereceram essa oportunidade e tudo foi muito fácil e rápido. Com esse recurso, investi na construção de uma nova empresa no ramo de hidroponia, com estrutura de 2.100 metros quadrados e na compra de equipamentos. O nosso objetivo é, dentro de 90 dias, começar a atender Juara e região com as verduras”, conta o empresário.

O município de Juara é parceiro da Desenvolve MT, onde possui um agente de crédito local que presta atendimento aos empreendedores. Além da prefeitura, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Juara também desempenha um papel fundamental na disseminação de informações sobre crédito e no incentivo aos empresários que buscam recursos para investir em seus negócios.

Atualmente, 31 municípios e seis associações comerciais contam com contratos vigentes de parceria, facilitando o acesso ao crédito para empreendedores locais.

O prefeito de Juara, Valdinei Holanda Moraes, ressaltou a importância da parceria entre a Desenvolve MT e o município. “Tivemos uma reunião extremamente positiva, com casa cheia, demonstrando o entusiasmo dos empreendedores locais. Vimos de perto o impacto real do crédito, como no caso da hortifruti que recebeu investimentos e está trazendo desenvolvimento para Juara. A Desenvolve MT está ajudando a movimentar a economia e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito.

Durante o evento, o diretor de Desenvolvimento e Crédito da Desenvolve MT, Hélio Tito Simões de Arruda, reforçou o compromisso da instituição com os empreendedores mato-grossenses, em especial os da região de Juara.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso ao crédito e fomentar o crescimento dos negócios em todas as regiões do Estado. Eventos como esse mostram o quanto o empreendedorismo local é forte e o quanto o financiamento adequado pode fazer a diferença para o desenvolvimento sustentável de Juara e de todo Mato Grosso”, destacou o diretor.

A Desenvolve MT segue com a missão de apoiar os empreendedores de todo o Estado, levando crédito acessível e impulsionando o crescimento econômico. A instituição oferece diversas linhas de crédito para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), proporcionando condições facilitadas e taxas atrativas para quem deseja expandir seus negócios.

Parcerias

Para ampliar ainda mais o acesso ao crédito, a Desenvolve MT convida prefeituras e associações comerciais a se tornarem parceiras. O processo pode ser iniciado pelo site www.desenvolve.mt.gov.br, na aba Parceiros, onde os interessados encontram informações para credenciar um agente de crédito.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 3613-7997. Após a assinatura do termo de cooperação, a Desenvolve MT oferece treinamento gratuito para o colaborador indicado.

*Com Supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT