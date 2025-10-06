Desenvolve MT aproxima dos pequenos empreendedores e realiza mais de 700 atendimentos durante a Feira do Empreendedor

Mais de 700 empreendedores mato-grossenses buscaram orientação sobre crédito e investimento no estande da Desenvolve MT durante a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-MT entre os dias 3 e 5 de outubro, em Cuiabá. No espaço, os visitantes puderam simular financiamentos, tirar dúvidas sobre linhas de crédito e conhecer programas do Governo voltados ao fortalecimento de pequenos negócios.

A presença da Desenvolve MT na feira teve como objetivo aproximar os empresários das oportunidades de financiamento disponíveis para modernização, ampliação e inovação dos empreendimentos. De acordo com a equipe de atendimento, as linhas mais buscadas durante a feira foram Mulher e Jovem Empreendedor, que oferece até R$15mil, possibilitando alavancar o negócio, a linha Desenvolve Empresarial, modalidade que oferece até R$1,5 milhão para investimento em equipamentos, softwares, capacitação de equipe e muito mais, além de crédito para transporte e turismo.

O empresário Thiago Pereira, proprietário de uma indústria de móveis em Cuiabá, visitou o estande da Desenvolve MT em busca de informações para investimento na sua empresa para os próximos anos. Ele, que já é cliente, buscou um crédito alguns anos atrás para começar e agora foca em crescimento. “Estou em busca de modernização e investimento em maquinário para diminuir o custo da produção da minha empresa”, conta.

Além de Thiago, Tábita Oliveira, que também é cliente da Desenvolve MT, expôs seus produtos na Feira do Empreendedor Sebrae 2025, e conta que a expansão da empresa ocorreu com o apoio da agência. “Há dois anos atrás quando eu procurei a Desenvolve MT eu estava precisando de uma ajuda para expandir o meu negócio, e graças a oportunidade que eles me deram hoje eu estou aqui expondo na maior feira de empreendedorismo do Mato Grosso.”

Além de empresários que já conheciam a Desenvolve MT ou buscavam um novo financiamento, para muitos, o primeiro contato com a agência aconteceu durante a feira. Como é o caso da Adrielly Fernandes, sócia da Plena Corretora de Seguros, que no terceiro dia de evento ficou impressionada. Achei muito positiva a forma como a Desenvolve MT se apresentou e está aqui oferecendo suporte aos empreendedores”, afirmou.

A jovem advogada Gabriela também conheceu a agência durante o evento e se surpreendeu com a variedade das linhas, além da taxa de juros competitivas. “Conheci as linhas de crédito fornecidas pelo programa do Governo do Estado, Desenvolve MT. Achei muito boa, ainda mais para a jovem advocacia.”

Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckman, a participação na Feira do Empreendedor foi essencial para aproximar a agência de quem ainda não conhecia os serviços e reafirmar o compromisso com os pequenos e médios empreendedores mato-grossenses. “Muitos empreendedores ainda não sabem que é possível financiar desde máquinas, equipamentos até reformas, por exemplo, com o apoio do Governo de Mato Grosso, e eventos como esses são fundamentais para desmistificar o acesso ao crédito e mostrar que é possível e está ao alcance de quem busca,”, explicou a presidente.

Até setembro, a Desenvolve MT já liberou mais de R$59,5 milhões em concessão de crédito para apoiar as empresas de Mato Grosso. A Feira do Empreendedor Sebrae é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil e Mato Grosso e, representa uma oportunidade de aproximação entre empreendedores, investidores e instituições. Em Mato Grosso, o encontro reforça a força do empreendedorismo como motor da economia, impulsionando a geração de emprego, renda e inovação em diversos segmentos.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT