Desenvolve MT destina R$52,5 mil a fundos sociais por meio de doação de incentivo fiscal

Mato Grosso deve atingir 101,5 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/2025, batendo um novo recorde de produção, superando os 100 milhões de toneladas obtidas na temporada de 2023. As informações são do 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/24 divulgado nesta quinta-feira (10.4) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O aumento de 9% na produção de grãos em Mato Grosso vai ajudar o Brasil atingir uma safra recorde de grãos na temporada 2024/25, agora estimada em 330,3 milhões de toneladas. Um terço disso virá das lavouras mato-grossenses.

Carro-chefe da produção de grãos no Estado, a colheita da soja em Mato Grosso já chegou a 99,5% da área semeada, com a produtividade média chegando a 3.897 quilos por hectares, a maior já registrada no estado mato-grossense.

A produtividade desta temporada é 22,6% maior do que no ano agrícola anterior que foi de 3.179 quilos de soja por hectare. Com isso a produção deve alcançar 49,6 milhões de toneladas, 26,1% a mais do que o colhido na safra passada. O aumento da área plantada foi de apenas 2,9% saindo de 12,3 milhões de hectares para 12,7 milhões de hectares.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destaca que o desempenho nas lavouras de soja, algodão, arroz, feijão e demais grãos é fruto direto dos investimentos em tecnologia feitos pelos produtores rurais, demostrando que é possível produzir e manter 60% do território estadual preservado.

“A produção de grãos saltou de 93,1 milhões para 101,5 milhões de toneladas, a produtividade cresceu 6,7% e a área plantada teve acréscimo de 470 mil hectares em um universo de 22,1 milhões de área agricultável. Temos 10 milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas que podem se converter para a agricultura. Isso é mais uma demonstração da força do campo e da potência de Mato Grosso em produzir alimentos e respeitando o meio ambiente”.

Ele aponta que o Governo de Mato Grosso tem sido parceiro do setor produtivo e investido em corredores logísticos como a duplicação da BR-163, ao assumir o controle da Nova Rota Oeste, e na MT-170, na região Noroeste, que era um problema na época que ainda era a BR-170. Além disso, a execução da primeira ferrovia estadual do Brasil é um marco para o escoamento da produção estadual.

Outras culturas

Conforme o Centro de Dados Econômicos Data Hub da Sedec, outras culturas também apresentam bons resultados. A produção de algodão (caroço + pluma) deve atingir 6,5 milhões de toneladas, alta de 1,7% em relação à safra anterior, garantindo a Mato Grosso 69,3% de participação nacional.

No arroz sequeiro, a estimativa é de 408,4 mil toneladas, crescimento de 21%, mantendo o estado na liderança da produção dessa modalidade com 40,7% do total nacional, apesar de ocupar apenas a quarta posição geral. Já a produção de feijão deve atingir 329,9 mil toneladas, o que pode colocar Mato Grosso na terceira colocação no ranking nacional, ultrapassando a Bahia.

O Estado também lidera a produção de gergelim, com 219,3 mil toneladas e 65,9% de participação, mesmo com uma queda prevista de 10,9%.

A única retração mais expressiva é no milho, cuja produção está estimada em 46,8 milhões de toneladas, uma redução de 4% em comparação com o ciclo anterior. A queda está relacionada ao atraso no calendário de plantio da soja, que impactou diretamente a janela ideal do milho. Ainda assim, Mato Grosso deve responder por 37,5% da produção nacional do cereal.

“Com esses resultados, o Estado reafirma sua posição como maior produtor de grãos do país, combinando volume, produtividade e avanços em infraestrutura para manter a competitividade do agronegócio mato-grossense no cenário nacional e internacional”, comentou o coordenador do Data Hub, Vinicius Hideki.

Fonte: Governo MT – MT