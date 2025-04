Desenvolve MT esclarece dúvidas sobre o financiamento de linhas de crédito

O número de bebês prematuros atendidos pela Rede Mato-grossense de Bancos de Leite Humano, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), cresceu 24% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo dados da SES, 324 bebês foram atendidos entre janeiro e março de 2024. No mesmo período de 2025, o número subiu para 401.

Os números da secretaria apontam também que foram doados, no primeiro trimestre deste ano, 763 litros de leite por 578 mulheres em seis unidades de coleta no Estado.

No mesmo período de 2024, foram doados 704 litros por 484 doadoras, o que representa um aumento de 8% no volume de leite captado e de 19% no número de mães doadoras.

Já o volume de leite humano distribuído aos recém-nascidos internados também cresceu 22%, na mesma comparação, passando de 444 litros para 542 litros.

Além disso, foram realizados ainda 3.414 atendimentos individuais dentro dos bancos de leite humano e 161 atendimentos em grupo, realizados coletivamente nas enfermarias neste ano.

O número de visitas domiciliares — parte da rotina das unidades de coleta para buscar semanalmente o leite doado — aumentou 9%, passando de 600 para 654 visitas.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou a importância da doação de leite humano para o atendimento a bebês prematuros.

“Agradecemos a todas as mulheres que se comprometem com essa causa tão nobre. Graças à solidariedade delas, conseguimos aumentar tanto o número de doadoras quanto o de bebês atendidos, o que demonstra a eficiência das ações da SES para a promoção da amamentação”, avaliou.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, a amamentação deve ser feita de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida.

“Doar leite humano é um gesto de sororidade entre as mulheres e de solidariedade com os bebês que precisam de leite humano para seu melhor crescimento e desenvolvimento, evitando que esses prematuros recebam fórmulas infantis comerciais, desnecessariamente”, afirmou Rodrigo Rodrigo Carvalho, técnico responsável pela área da Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, e Alimentação Complementar Saudável, da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da SES.

Após a doação, o leite humano passa por testes. A Rede Mato-grossense de Bancos de Leite Humano fez 8.185 análises no primeiro trimestre para garantir a qualidade do leite doado, sendo 1.976 exames microbiológicos, 3.437 crematócritos e 2.772 de acidez dornic.

“A primeira etapa é identificar se há alguma sujidade no leite doado e se a cor e o aroma estão característicos. Depois, realizamos análises de acidez, do teor calórico, por meio do crematócrito, que mede a quantidade de gordura do leite pasteurizado, e testes microbiológicos, que identificam se o processo de pasteurização eliminou as bactérias patogênicas”, explicou Rodrigo.

Em Mato Grosso, quatro unidades hospitalares possuem Bancos de Leite Humano (BLH) para atender a alimentação de bebês prematuros e oferecer leite materno pasteurizado: Hospital Geral e Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá; Santa Casa de Rondonópolis e Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Além destas, a rede conta com duas unidades de coleta de leite humano.

SES aumenta ações para aumentar doações

Para aumentar ainda mais a captação de leite humano em Mato Grosso, a SES realiza ações para sensibilizar os hospitais que realizam partos a instalarem um Posto de Coleta de Leite Humano. Já aqueles que possuem Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) devem instalar um Banco de Leite Humano.

“Fazemos reuniões online frequentemente, visitas técnicas nas Regiões de Saúde e encaminhamos orientações para os Escritórios Regionais de Saúde (ERS)”, explicou Rodrigo Carvalho.

A coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, acrescentou que a SES, ao longo do ano, realiza encontros, oficinas e seminários.

“Essas ações buscam o fortalecimento da Amamentação na Rede de Atenção à Saúde, ampliando a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) na Atenção Primária à Saúde. Além disso, a SES também faz certificação de novas salas de apoio à amamentação, acompanhamento no processo de habilitação de Hospital Amigo da Criança, apoio e acompanhamento aos Bancos de Leite Humano e ações ativas da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL)”, destacou Rosiene.

Como e onde doar?

Para doar, é necessário que toda mulher ou pessoa que amamenta esteja saudável e não faça uso de medicamentos ou substâncias contraindicadas durante o período de amamentação. Se atender a esses critérios, além de ter passado pela triagem clínica e ter qualquer quantidade excedente de leite, está elegível para a doação.

Pessoas interessadas na doação podem se cadastrar em uma das seis unidades de coleta de leite humano nos municípios de Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Lucas do Rio Verde.

Cuiabá:

BLH Dr. José Faria Vinagre – Hospital Geral

Contato: (65) 3363-7035 – segunda a sábado

BLH Hospital Universitário Júlio Müller

Contato: (65) 3615-7203 – segunda a sexta

Posto de Coleta Femina

Contato: (65) 2128-9183 – segunda a sábado

Rondonópolis:

BLH Santa Casa Rondonópolis

Contato: (66) 3410-2785 – segunda a sexta

Tangará da Serra:

Posto de Coleta Hospital Santa Ângela

Contato: (65) 3311-1900 – segunda a sexta

Lucas do Rio Verde:

BLH Hospital São Lucas

Contato: (65) 3548-4134 – todos os dias

