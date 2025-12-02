Desenvolve MT firma parceria com o município de Santo Antônio de Leverger para estimular o crescimento econômico local

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, nesta terça-feira (2/12), com o objetivo de expandir o acesso às linhas de crédito e fortalecer políticas públicas de financiamento no interior do estado. Com a assinatura do termo de cooperação, a agência soma 67 parcerias firmadas entre prefeituras, associações comerciais, Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) e conselhos, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e o acesso ao crédito no interior.

Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckman Benicio, a presença da agência no município é estratégica e traz uma série de benefícios que vão além do acesso ao crédito.

“Muitas vezes, empreendedores do interior têm dificuldades em acessar crédito em bancos tradicionais. Ter um agente de crédito na região aproxima essas soluções e garante que o interior tenha as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os grandes centros. Em resumo, estar presente nos municípios significa levar desenvolvimento onde ele é mais necessário, garantindo que o crescimento econômico seja inclusivo”, declara Mayran.

Segundo a prefeita do município, Francieli Magalhães, esse é um passo importante para impulsionar o desenvolvimento econômico e fortalecer os empreendedores locais.

“Essa parceria dará caminhos para que os empresários da nossa cidade consigam crédito, de forma que possam se organizar e melhorar suas estruturas, seus restaurantes, seus hotéis e, principalmente, aqueles que queiram investir em algo novo. Ficamos felizes em assinar essa parceria para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade”, reforça Francieli.



Com o apoio da Desenvolve MT em Santo Antônio de Leverger, a cidade passa a contar com um agente de crédito capacitado e autorizado pela agência para orientar e intermediar o acesso às oportunidades de financiamento, beneficiando agricultores, comerciantes e empreendedores do interior.

O novo agente de crédito, Diego Rodrigues da Silva, passou por treinamento para apresentar as linhas de crédito, compreender os processos dentro da plataforma e garantir a qualidade do atendimento aos empreendedores.

“Eu trabalho na Sala do Empreendedor, na prefeitura, atendendo os microempreendedores individuais. A maioria das pessoas que nos procura sempre enfrenta aquela dificuldade inicial, precisando de capital para começar a empreender. Essa parceria vai trazer um caminho muito interessante para que eles possam iniciar seus negócios”, explica Diego.

Participaram também do encontro para a assinatura do Termo de Cooperação o diretor de Finanças e Gestão da Desenvolve MT, Edgar Pacheco e Souza da Silva; a assessora técnica especial, Julianna Ferreira de Castro Santos; e a equipe do convênio de Santo Antônio de Leverger, composta por Jennifer Miranda e Jeannie Moreira.

Fonte: Governo MT – MT