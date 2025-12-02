MATO GROSSO
Desenvolve MT firma parceria com o município de Santo Antônio de Leverger para estimular o crescimento econômico local
A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, nesta terça-feira (2/12), com o objetivo de expandir o acesso às linhas de crédito e fortalecer políticas públicas de financiamento no interior do estado. Com a assinatura do termo de cooperação, a agência soma 67 parcerias firmadas entre prefeituras, associações comerciais, Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) e conselhos, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e o acesso ao crédito no interior.
Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckman Benicio, a presença da agência no município é estratégica e traz uma série de benefícios que vão além do acesso ao crédito.
“Muitas vezes, empreendedores do interior têm dificuldades em acessar crédito em bancos tradicionais. Ter um agente de crédito na região aproxima essas soluções e garante que o interior tenha as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os grandes centros. Em resumo, estar presente nos municípios significa levar desenvolvimento onde ele é mais necessário, garantindo que o crescimento econômico seja inclusivo”, declara Mayran.
Segundo a prefeita do município, Francieli Magalhães, esse é um passo importante para impulsionar o desenvolvimento econômico e fortalecer os empreendedores locais.
“Essa parceria dará caminhos para que os empresários da nossa cidade consigam crédito, de forma que possam se organizar e melhorar suas estruturas, seus restaurantes, seus hotéis e, principalmente, aqueles que queiram investir em algo novo. Ficamos felizes em assinar essa parceria para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade”, reforça Francieli.
O novo agente de crédito, Diego Rodrigues da Silva, passou por treinamento para apresentar as linhas de crédito, compreender os processos dentro da plataforma e garantir a qualidade do atendimento aos empreendedores.
“Eu trabalho na Sala do Empreendedor, na prefeitura, atendendo os microempreendedores individuais. A maioria das pessoas que nos procura sempre enfrenta aquela dificuldade inicial, precisando de capital para começar a empreender. Essa parceria vai trazer um caminho muito interessante para que eles possam iniciar seus negócios”, explica Diego.
Participaram também do encontro para a assinatura do Termo de Cooperação o diretor de Finanças e Gestão da Desenvolve MT, Edgar Pacheco e Souza da Silva; a assessora técnica especial, Julianna Ferreira de Castro Santos; e a equipe do convênio de Santo Antônio de Leverger, composta por Jennifer Miranda e Jeannie Moreira.
Programa SER Família Solidário recebe 100 mil cestas e garante Natal digno para famílias de todo o Estado
O espírito de solidariedade vai marcar mais um fim de ano em Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que já está recebendo as 100 mil cestas natalinas do programa SER Família Solidário – Natal Abençoado 2025, que serão distribuídas para os 142 municípios do estado. A ação reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir um Natal mais digno às famílias em situação de vulnerabilidade social.
As cestas, compostas por alimentos essenciais e itens tradicionais da ceia natalina, serão organizadas e destinadas aos municípios nos próximos dias, seguindo o cronograma de logística da Setasc. Cada município fará a entrega diretamente às famílias, priorizando aquelas atendidas pela rede socioassistencial.
A primeira-dama Virginia Mendes reforçou o propósito da ação e o compromisso com as famílias em situação de vulnerabilidade.
“O Natal é um tempo de esperança, união e aconchego no coração. Levar uma cesta natalina para as famílias mato-grossenses não é apenas entregar alimentos, mas carinho, dignidade e o sentimento de que ninguém está sozinho. O SER Família Solidário nasceu para isso: para alcançar quem mais precisa em cada comunidade, nas cidades, nas áreas rurais e nos lugares mais distantes do nosso estado. Eu agradeço a todos os parceiros e equipes que tornam essa ação possível todos os anos, porque ninguém faz nada sozinho. Seguimos cuidando das pessoas e garantindo que cada família tenha um Natal mais acolhedor e abençoado”, afirmou.
Ao longo dos últimos anos, o SER Família Solidário se consolidou como uma das maiores iniciativas sociais de Mato Grosso, chegando às famílias de todas as regiões do Estado, inclusive áreas rurais, comunidades tradicionais e territórios de difícil acesso. Para 2025, a expectativa é garantir que as cestas natalinas cheguem com mais rapidez e organização aos municípios.
O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou a importância da iniciativa e o impacto direto nas comunidades.
“O SER Família Solidário Natal Abençoado é uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com as famílias que mais precisam. As 100 mil cestas já estão chegando e, nos próximos dias, serão destinadas aos 142 municípios mato-grossenses. É uma ação do coração da primeira-dama Virginia Mendes e que leva dignidade, esperança e reforça nosso cuidado com cada família atendida pela assistência social”, afirmou.
Klebson ressaltou ainda que o programa, além de fortalecer a segurança alimentar, promove integração entre Estado e municípios na execução das políticas sociais.
As entregas municipais acontecerão ao longo dos próximos dias, garantindo que as famílias recebam os itens antes das celebrações natalinas.
Em 2025 mais de 1,7 milhão de veículos do Estado foram licenciados de forma 100% online
A emissão do Licenciamento veicular de forma online foi um dos avanços da atual gestão que garantiu comodidade, praticidade e celeridade no serviço, que é um dos mais procurados no Detran-MT.
Somente em 2025, mais de 1,7 milhão de veículos do Estado foram licenciados de forma 100% online, sem necessidade de deslocamento às unidades do Detran. “Com a possibilidade de pagar e emitir o documento de forma online, conseguimos reduzir a burocracia e tornar o serviço, que é muito procurado, mais eficiente e célere”, enfatizou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.
Com a emissão do Licenciamento online não é mais necessário pedir a segunda via do documento caso o proprietário do veículo tenha sofrido extravio, furto ou roubo do documento. Basta imprimir a segunda via em qualquer lugar com acesso à internet e impressora, sem custos adicionais.
Ao emitir o documento de forma online, o mesmo pode ser impresso em papel comum e terá um QR Code, ligado à base nacional de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que garante o valor jurídico, a autenticidade e a segurança do documento.
“Ou seja, o cidadão poderá portar o documento impresso em papel comum e, se for parado em alguma fiscalização de trânsito, pode apresentar o documento com tranquilidade. O agente de trânsito irá checar a veracidade do documento pelo QR Code”, explicou o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade.
O pagamento da taxa e a emissão do documento do veículo estão disponíveis de forma online desde 2020, quando o antigo “verdinho” deixou de existir. O servidor público Tales Almeida é um dos proprietários de veículo que já emitiu seu Licenciamento online e conta sobre a praticidade do serviço.
“Ficou muito simples e bem mais rápido pagar e emitir o documento. Em poucos minutos já estamos com o Licenciamento em mãos. Com certeza é uma comodidade que otimiza nosso tempo, na correria do dia a dia, de não precisar ir ao Detran para pegar o documento do carro”, falou.
Licenciamento online
O proprietário do veículo pode emitir o licenciamento de forma online por meio do site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão.
Pelo site do Detran, basta clicar no menu “Consulte seu veículo”, depois digitar a placa e o Renavam. Na sequência, vai abrir uma página para digitar o CPF do proprietário do veículo. Em seguida, vai aparecer a página contendo todas as informações do veículo e a opção “CRLV Digital”.
Ao clicar, o modelo para impressão A4 irá aparecer na tela para impressão. Também é possível baixar a versão digital em arquivo PDF, que possui valor jurídico assim como o documento impresso.
