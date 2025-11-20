Desenvolve MT impulsiona logística de indústria de embalagens em Várzea Grande

Com apoio da Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Plasmundi Embalagens segue crescendo e fortalecendo sua presença no mercado de plásticos em Mato Grosso. Fundada há mais de 30 anos por Oliden Luiz Sachet, patriarca da família, a empresa nasceu com o objetivo de atender pequenos e médios consumidores em Várzea Grande e Cuiabá, oferecendo produtos como sacolas de supermercado, sacos para gelo, embalagens frigoríficas, sacos de lixo, materiais para construção e projetos especiais.

A empresa se tornou referência no setor e hoje, sob a gestão de seus sucessores, Caio Sass Sachet e Leandro Sass Sachet mantém sua essência e amplia seu portfólio de soluções.

Tudo começou quando Oliden atuava no ramo de madeira em São Paulo. Em frente ao depósito onde trabalhava, havia uma fábrica de plásticos. Observando o intenso movimento de caminhões que chegavam e saíam, percebeu o potencial do setor.

“Quando a madeira enfrentou uma crise forte, decidiu encerrar as atividades e apostar no plástico. Trouxe o negócio para nossa região com um propósito claro, atender o pequeno consumidor, que na época estava esquecido, já que o mercado só olhava para clientes médios e grandes”, conta Caio.

Oliden faleceu no final de 2024 e, hoje, seus filhos administram o negócio da família. Caio começou na produção e passou por todos os setores da empresa, adquirindo experiência prática antes de se formar em Administração e concluir três MBAs em Gestão Financeira, Comercial e Empresarial.

Nos últimos anos, a empresa investiu em logística com o apoio da linha de crédito Desenvolve Transporte. Com os recursos, adquiriu um caminhão que reduziu custos, ampliou a capacidade de atendimento e fortaleceu parcerias com distribuidores locais.



“Participamos de um evento onde conheci a Desenvolve MT. Foi através dela que conseguimos recursos para comprar um caminhão. Esse investimento reduziu custos logísticos, abriu novos clientes e ampliou nossa presença em municípios como Sinop e Guarantã do Norte. Hoje, estamos pleiteando um caminhão maior, pois o primeiro já se tornou pequeno diante da demanda”, explica Caio.

Atualmente, a empresa atende clientes de diferentes portes, mas nunca esquece os pequenos, que continuam sendo fundamentais, especialmente em momentos de crise. “Seguimos firmes com o mesmo propósito que guiou meu pai, em atender com qualidade, respeitar prazos e nunca deixar faltar produtos para quem confia em nós”, ressalta o empresário.

Linha Desenvolve Transporte

A linha de crédito Desenvolve Transporte tem crédito de até R$1,5 milhão para financiar motocicletas, veículos, táxis, vans ou micro-ônibus utilizados no transporte de carga, mercadorias ou de passageiros. O recurso é destinado para Pessoas Jurídicas (PJ) de todos os setores, ou Pessoas Físicas (PF) para o caso dos taxistas.

Com prazo de até seis anos para pagamento, juros acessíveis de até 1,4% ao mês e bônus de adimplência, a Desenvolve MT oferece às empresas a força necessária para investir em sua frota, crescer de forma sustentável e continuar atendendo clientes de todos os portes.

Para saber mais, acesse o site www.desenvolve.mt.gov.br ou entre em contato pelo telefone (65) 3613-7900.

Fonte: Governo MT – MT