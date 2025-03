Desenvolve MT impulsiona o empreendedorismo feminino com a liberação de mais de R$ 35 milhões

Amarilles Fabíola, dona do Restaurante do Tião, que oferece comida tipicamente nordestina em Cuiabá, é um exemplo de empreendedora que aproveitou as condições e oportunidades oferecidas pela Desenvolve MT para ampliar o seu negócio. Mesmo sem recorrer à linha de crédito exclusiva para mulheres, ela investiu em reformas e ampliou seu negócio.

“Nós pintamos o ambiente caracterizando uma parte do restaurante com figuras que remetem ao nordeste, colocamos um parquinho novo, compramos equipamentos novos para a cozinha como fogões, liquidificadores, freezers e adquirimos buffets novos para servir os alimentos. Essas mudanças ajudaram a nos dar mais visibilidade atraindo mais clientes, ampliando a venda de marmitas”, conta Amarilles.

Em Mato Grosso, as mulheres representam pouco mais de 188 mil dos empreendedores e donas de negócios, o que equivale a 40% do total de empreendedores no estado, segundo dados do Sebrae Mato Grosso. As mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado.

Uma das iniciativas que apoia as mulheres que buscam seu protagonismo nos negócios é a linha de crédito Mulher Empreendedora, lançada pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Desde dezembro de 2021, já são mais de R$ 9,9 milhões em crédito liberados nessa linha específica para apoiar as empresas do estado. Com valor de até R$15 mil, o financiamento pode ser utilizado 70% para investimento e 30% para capital de giro.

Além da linha Mulher Empreendedora, muitas empresárias mato-grossenses têm acessado outras modalidades de financiamento disponíveis com crédito que podem ir até R$1,5 milhão. O acesso ao crédito tem sido um fator essencial para fortalecer o empreendedorismo feminino e gerar mais desenvolvimento econômico no estado.

Em 2024, dos R$ 66 milhões de crédito liberados, 53,6% foram destinados a empresas lideradas por mulheres, isso totaliza um investimento significativo, de cerca de R$ 35 milhões, para o fortalecimento e crescimento do empreendedorismo feminino em Mato Grosso.

Além de apoiar empreendedoras, a Desenvolve MT conta com um quadro de 62,79% de funcionárias mulheres. Presidente há dois anos, Mayran Beckman, é exemplo dessa inclusão feminina e liderança.

“Somos um quadro formado majoritariamente por mulheres na Desenvolve MT, com competências técnicas de excelência. Isso é refletido em grandes parcerias que foram feitas para construção de programas e políticas sociais importantes ao nosso Estado. Essas ações são o que fazem a diferença, o que nos ajuda a diversificar e fortalecer o setor econômico mato-grossense”, explica Mayran.

Neste dia Internacional da Mulher, celebramos as mulheres que estão não só mudam o futuro de seus negócios, mas também as que moldam a economia e transformam o mercado de trabalho mato-grossense. Essas fazem a diferença diariamente com sua criatividade e força inabalável.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT