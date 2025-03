Desenvolve MT leva informações sobre linhas de crédito para pequenos produtores durante Show Safra

A Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso marca presença no Show Safra 2025, realizado em Lucas do Rio Verde, com um estande. Nesta terça-feira (25.3), segundo dia do evento, diversos empreendedores passaram pelo local interessados em conhecer o crédito e as oportunidades de expansão que as linhas, em especial a rural, têm a oferecer para seus negócios.

Entre os visitantes no estande da Desenvolve MT estavam produtores rurais, interessados exclusivamente na linha rural.

O incentivo para o pequeno produtor está entre as oportunidades oferecidas pela Desenvolve MT. A linha de crédito rural é exclusiva para pessoas físicas produtores rurais, pessoa jurídica não cooperativa e cooperativas de produtores rurais. Crédito de até R$1,5 milhão, taxas de juros a partir de 1% ao mês, prazos de financiamento de até 7,5 anos e carência de até 6 meses, estão entre as condições oferecidas.

A instituição busca apresentar soluções financeiras destinadas a empreendedores do setor agropecuário e demais segmentos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Entre os itens financiáveis pela linha estão as máquinas e implementos agrícolas que podem variar desde tratores, microtratores e motocultivadores para preparar o solo, plantar e cultivar, colhedoras para agilizar o processo de colheita, carretas agrícolas para transportar insumos e outros materiais.

Já na modalidade equipamentos, é possível financiar itens como equipamentos para agroindústrias rurais como semeadoras e geradores de energia para facilitar o processo de plantio ou torná-lo mais eficiente, componentes para a implantação de sistema de irrigação que servem de apoio e melhoram a qualidade da produção, entre outros.

A agente de crédito da cidade, Daiane Queiroz Duarte, é funcionária da prefeitura e representa a parceria que a Desenvolve MT tem com o município.

“Nosso objetivo ao fazer parceria com a Desenvolve MT é impulsionar a economia de Lucas do Rio Verde. O Show Safra é uma grande oportunidade para cumprir isso por que nós apresentamos a Desenvolve MT diretamente com uma linha de crédito voltada para o pequeno produtor”, explica Daiane.

Lucas do Rio Verde é um dos municípios parceiros da Desenvolve MT. A cidade possui atendimento local por meio de três agentes de crédito. Diariamente, esses atendem interessados esclarecendo dúvidas, auxiliando nos cadastros e processos de solicitação de crédito.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, convida os empreendedores a conhecerem a linha de crédito rural e as outras linhas no Show Safra 2025.

“Se você é um empreendedor que quer aumentar o seu negócio, pode vir buscar atendimento da Desenvolve MT. A Agência vai te dar toda a orientação necessária e explicar como você vai fazer para acessar as linhas de crédito do Governo do Estado”, comenta.

A Desenvolve MT estará presente durante todos os dias da feira, que termina na sexta-feira (28.03). A equipe estará disponível para realizar simulações de financiamento, esclarecer dúvidas, e orientar visitantes sobre as melhores opções de crédito para impulsionar o setor agropecuário, comércio local e serviços.

Os detalhes para solicitar o crédito rural podem ser conferidos na página da Linha Rural no site da Desenvolve MT. Em caso de dúvidas é possível entrar em contato pelo Whatsapp, no telefone (65) 3613-7900.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT