Desenvolve MT leva palestra sobre programas Jovem e Mulher Empreendedora para alunos da rede pública

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta sexta-feira (23.5), o resultado do sorteio que levará oito crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes ao camarote da Arena Pantanal. O Cuiabá enfrenta o Vila Nova (GO), nesta segunda-feira (26), às 20h, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A ação, idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes, faz parte do programa SER Família Inclusivo e tem as parcerias do Dourado e da senadora Margareth Buzetti.

O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (23) a partir do formulário disponibilizado no site da Setasc. Após o sorteio, foi verificado se as oito crianças cumpriam com os requisitos necessários, como possuir a Carteira de Identificação do Autista e o cadastro no FacePass.

Para o acesso ao estádio com camiseta do time, é permitida a entrada somente com uniforme do Cuiabá Esporte Clube ou da Seleção Brasileira de Futebol, no setor destinado à torcida cuiabanista. No setor destinado ao time adversário, os torcedores poderão usar a camisa do Vila Nova (GO).

FacePass

O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se

Confira abaixo o nome dos sorteados:

Hyago César Santana Silva

Samuel Pinheiro Vera de Freitas

Elay Samuel Moreira Ramos

Peter Eiji Takano

Lucas Augusto Silva

Joaquim de Lima Ito

Raul Amorim de Arruda Souza

Laura Teixeira Mota

Fonte: Governo MT – MT