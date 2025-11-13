Desenvolve MT leva soluções de crédito durante evento empresarial em Cáceres

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso está presente no 4º Workshop de Licenciamento Redesim que ocorre nesta quinta-feira (13.11), levando soluções de crédito aos empreendedores, no município de Cáceres. O evento reúne empresários, especialistas e representantes de órgãos públicos e tem como objetivo debater e alinhar práticas que facilitem a abertura e a regularização de empresas.

O workshop conta com diversas palestras sobre temas como viabilidade locacional, fiscalização e notificação, além da racionalização e automação do fluxo de formalização empresarial como forma de aumento de renda. O gerente de Fomento da Desenvolve MT, Laerte Guimarães dos Santos, participou como palestrante e apresentou as opções de crédito disponíveis e destacou a importância de dar atenção a todos os perfis de empreendedores.

“Cada empresário tem uma necessidade diferente. Temos diversos perfis nos setores de hotelaria, indústria e comércio, e é essencial que cada um conheça as opções de financiamento que melhor se adequam à sua empresa. É importante que a agência esteja presente não apenas neste evento, mas em todos os promovidos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, podemos contribuir informando sobre o nosso papel e atendendo da melhor maneira possível e oferecendo crédito facilitado”, detalha Laerte.

Segundo o secretário de Desenvolvimento de Cáceres, Wilson Massahiro Kishi, a participação do órgão de apoio ao empreendedorismo é essencial para que o evento cumpra seu objetivo.

“O workshop tem uma relevância muito grande para quem quer empreender ou já está empreendendo. É uma oportunidade de conhecer as melhores práticas para o licenciamento no setor público e para a aplicação da Lei de Liberdade Econômica, além de conhecer as linhas de crédito da Desenvolve MT, que oferecem mecanismos financeiros acessíveis aos empresários, melhorando seus estabelecimentos e gerando empregos”, reforçou Wilson.

O espaço de aprendizado contribui para a padronização dos procedimentos legais de licenciamento e para a melhoria do ambiente de negócios, não apenas para os moradores da cidade de Cáceres, mas também para aqueles que estiveram presentes das regiões de Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos.

Além das palestras, no 4º Workshop de Licenciamento Redesim, a Desenvolve MT oferece atendimento consultivo, no qual os empreendedores podem tirar dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis. A iniciativa reforça o compromisso da agência em estar próxima dos empresários, promovendo o acesso ao crédito e contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios no interior de Mato Grosso.

