Desenvolve MT oferece atendimento personalizado, orientações e simulações de crédito na Feira do Empreendedor Sebrae

A Desenvolve MT está participando da 14º Feira do Empreendedor Sebrae, evento que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. No estande da instituição, visitantes poderão conhecer as linhas de crédito disponíveis para diferentes segmentos empresariais, além de realizar simulações, tirar dúvidas e obter apoio técnico.

O objetivo da Desenvolve MT é claro, fortalecer o ecossistema empreendedor no estado, promovendo acesso a recursos financeiros justos e apoiando a inovação, a geração de emprego e o crescimento local. Em um cenário em que muitos negócios ainda enfrentam dificuldades para conseguir crédito, a atuação da agência na feira, reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso



Durante todos os dias do evento, a equipe da Desenvolve MT estará disponível no estande para atendimento presencial, orientações, simulações de crédito, apresentação de casos de sucesso e encaminhamentos. O objetivo é que os empreendedores saiam do evento mais preparados, com clareza sobre as possibilidades de financiamento e com acesso aos nossos serviços.

“Estarmos aqui é reafirmar o compromisso com quem empreende no nosso estado. Queremos facilitar o acesso ao crédito, tornar nossos produtos mais próximos, desburocratizar e apoiar ideias para transformar cidades e regiões. A Feira do Empreendedor é uma oportunidade de diálogo direto, de ouvir as demandas, de ajustar nossos instrumentos e de mostrar que a Desenvolve MT está ao lado do empreendedor mato-grossense”, afirma Mayran Beckmann, presidente da Desenvolve MT.



No estande, os empreendedores poderão conhecer linhas de crédito específicas para micro e pequenas empresas, para inovação, para expansão de negócios, projetos produtivos e outros segmentos estratégicos. Os agentes de crédito orientarão sobre requisitos, taxas, prazos e garantias, e poderão realizar simulações no local.

O empresário Moisés Rodrigues Fernandes, proprietário de uma empresa de construção, visitou o estande da Desenvolve MT em busca de informações sobre crédito. “Vim até o estande para tirar dúvidas, conhecer melhor e também agregar conhecimento. Já conhecia a Desenvolve MT pelo Instagram e, como estou em busca de crédito, aproveitei a oportunidade da Feira para conversar diretamente com a equipe. Foi uma forma de unir conhecimento e oportunidade”, destacou.



Já a empreendedora Nayara Cristine, que atua há cinco anos com vendas online no segmento casa, mesa e banho, ressaltou a importância de ter a Desenvolve MT próxima dos empreendedores. “Vim até o estande para obter mais informações e entender como funciona o crédito, porque é uma oportunidade muito boa para quem precisa dar uma engajada no negócio. Fiquei feliz em saber que em Várzea Grande também tem atendimento, e com certeza vou buscar mais orientações por lá”, afirmou.

A empreendedora Marivânia, de São José dos Quatro Marcos, também compartilhou sua experiência positiva com a instituição. “Tenho um espaço de lazer no meu município e peguei crédito na linha Mulher Empreendedora da Desenvolve MT. Foi uma experiência maravilhosa, que me ajudou muito na melhoria do meu espaço e trouxe resultados significativos”, contou.



A 14ª Feira do Empreendedor Sebrae é considerada o maior evento de empreendedorismo do estado, reunindo expositores de diversos segmentos, além de uma programação com palestras, capacitações e rodadas de negócios. Os visitantes encontram no espaço soluções em inovação, gestão, marketing, finanças, além de produtos e serviços voltados para quem deseja abrir, ampliar ou fortalecer seu negócio. A Feira é um ambiente pensado para conectar ideias, gerar oportunidades e impulsionar o empreendedorismo em Mato Grosso.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT