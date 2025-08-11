MATO GROSSO
Desenvolve MT oferece crédito para jovens advogados da OAB-MT impulsionarem a carreira
Com o objetivo de apoiar a profissionalização e incentivar o empreendedorismo entre jovens advogados de Mato Grosso, a Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), lançou a linha de crédito Jovem Advogado, por meio do programa Jovem Empreendedor. A iniciativa é voltada para profissionais liberais recém-formados, com até 29 anos, com registro na OAB-MT que desejam investir no próprio escritório ou impulsionar suas atividades jurídicas.
A solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica foi realizada nesta segunda-feira (11.8), no saguão da OAB-MT, durante a comemoração do dia do advogado.
Por meio do programa, os jovens advogados podem contratar financiamentos de até R$15 mil, com possibilidade de destinar 70% do valor para investimentos fixos, como mobiliário, equipamentos, tecnologia ou reformas, e 30% para capital de giro associado.
Entre os principais atrativos da linha estão as taxas de juros reduzidas, de 0,50% ao mês, com bônus de adimplência de 20% para pagamento em dia a taxa chega a 0,40% ao mês. O crédito conta ainda com prazo de até 42 meses para quitação, incluindo carência de até seis meses.
O diferencial da linha é que o financiamento poderá ser solicitado pelo profissional liberal, uma facilidade para jovens profissionais em início de carreira. O acesso ao crédito será feito de forma simplificada, os advogados interessados devem procurar o agente de crédito da OAB-MT, responsável pelo primeiro atendimento e pela orientação sobre a documentação necessária.
“Existe uma necessidade real de apoiar nossos jovens mato-grossenses, e o Governo está atento a isso. A demanda surgiu e, prontamente, aprovamos a oferta. Ao pensar em um programa educacional voltado à profissionalização, queremos mostrar a esses jovens que sua força de trabalho pode gerar uma renda importante, justa e legítima para suas famílias. Para nós, isso faz todo sentido. O governo está aqui para garantir que esse programa aconteça e chegue a todos os jovens advogados.”, destacou Mayran Beckman, presidente da Desenvolve MT.
“Todos têm que ter a oportunidade, e o crédito para o jovem advogado que está se formando, passou no exame da ordem, mas muitas vezes não tem condições de montar o próprio escritório. Com esse crédito de até R$15mil, acreditamos que vai vir em boa hora, para essa moçada que está saindo da faculdade que tenha uma oportunidade barata, apoiada pelo Governo e com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil”, diz César Miranda.
Para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Mato Grosso, Gisela Alves Cardoso, é a realização de um sonho entregar à jovem advocacia a oportunidade inicial de construir e estruturar a carreira.
“Essa linha de crédito, eu tenho certeza que vai ajudar muitos advogados e advogadas nesse início de carreira que não é fácil. Esse é só o começo, daqui a pouco podemos pensar em ampliar para outras linhas de crédito, explicou Gisela.
A OAB estima que, em média, 600 novos advogados por ano são inscritos na OAB–MT, tendo estes, a partir de agora, apoio para iniciar suas atividades advocatícias em um mercado cada vez mais competitivo.
Participaram da solenidade de assinatura o vice-governador do Estado de Mato Grosso Otaviano Pivetta, o secretário chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, diretor de crédito da Desenvolve MT, Helio Tito Simões de Arruda, diretor de finanças da Desenvolve MT, Edgar Pacheco Pacheco e Souza da Silva, Giovane Santin, vice-presidente da OAB–MT, Max Ferreira Mendes, diretor tesoureiro da OAB–MT, Leopoldo Miranda, conselheiro estadual da OAB-MT e Carlos Eduardo Guerra Kneip, presidente da comissão da jovem advocacia da OAB-MT.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros extingue 3 incêndios florestais e combate 4 nesta segunda-feira (11)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e segue atuando, nesta segunda-feira (11.8), no combate a outros quatro incêndios no estado.
Os focos extintos foram registrados e controlados em propriedades localizadas nos municípios de União do Sul, Torixoréu e Cocalinho. Neste último, a atuação dos bombeiros se estendeu por quatro dias até a completa extinção das chamas, com o apoio de máquinas, caminhão-pipa, além das equipes.
As ações de combate continuam nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Torixoréu e Colniza. Em Água Boa, a operação conta com o reforço de maquinário e caminhão-pipa. Em todos os casos, as equipes atuam em campo, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação de vidas e de propriedades rurais.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 23 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, 12 são incêndios florestais, sendo nove são atingindo terras indígenas. Outros 11 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo, um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; um foco na Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro; um na Terra Indígena Pimentel Barbosa em Ribeirão Cascalheira; um na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu.
Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Já os outros 11 focos de calor ocorrem em diversas regiões do Estado, resultantes do uso irregular do fogo, e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 43 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 20 estão na Amazônia e 23 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
Mostra Estadual da Seciteci registra recorde de trabalhos científicos inscritos
A Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI) obteve 210 trabalhos científicos inscritos por professores e alunos, crescimento de 56,7% em relação a 2024, quando foram registrados 134 projetos.
Realizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), a MECTI vem aumentando o número de inscrições desde que foi iniciada em 2021. O evento está na XVII edição e é realizado em formato híbrido (on-line e presencial), contando com etapas classificatórias em cinco regiões de Mato Grosso e uma etapa estadual final, em Cuiabá.
“Esse aumento de inscrições é mérito da confiança de cada instituição pela dedicação da Seciteci neste projeto, fruto do esforço de professores e orientadores e do protagonismo dos nossos estudantes. Que este ano tenhamos muitas histórias de transformação pela ciência e tecnologia”, afirma o superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Secretaria.
Os trabalhos puderam ser inscritos até o dia 08/08/2025. Nas etapas regionais, para fins de apresentação, serão selecionados os primeiros 40 trabalhos inscritos para exposições presenciais. Os demais trabalhos inscritos serão avaliados no formato on-line, sem prejuízos na sua avaliação e participação.
Para a etapa estadual, serão classificados 18 trabalhos por cada regional totalizando 90 trabalhos, sendo o 1º e 2º colocado por Nível de Ensino (Fundamental, Médio e Médio/Técnico) e categoria, sendo elas Ciências, Engenharias e Economia Criativa.
A lista de apresentação para as regionais será divulgada em 15 de agosto, no site da Seciteci. A etapa classificatória será realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, conforme o cronograma (Acesse Aqui).
No dia 29 de agosto, será divulgada a lista de classificados para a etapa estadual, que será realizada entre 22 e 24 de outubro, juntamente com a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Cuiabá.
A MECTI visa promover o pensamento criativo e desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras para dinamizar as relações econômicas e superar as desigualdades regionais. Também contará com trabalhos inscritos na Mostra Estadual das Escolas Técnicas da Seciteci (MEET).
A Mostra Estadual e a SNCT são fruto de uma parceria da Seciteci com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Farmun.
A MECTI será realizada no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, com entrada gratuita e aberta ao público em geral. Os participantes concorrem a diversos prêmios que serão divulgados no site do evento.
*Com supervisão de Téo Meneses.
Fonte: Governo MT – MT
