Desenvolve MT participa do FIT Pantanal 2022

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT), instituição financeira do Governo do Estado, participa do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal 2022 (FIT Pantanal), a ser realizado na próxima segunda-feira (06.06), de 8h até 18h, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

O evento terá como tema “Um só Pantanal” e pretende discutir ações de fortalecimento do turismo mato-grossense, pincipalmente no processo de sua retomada pós pandemia.

Durante todo o dia, a equipe da Desenvolve MT estará no espaço Esplanada, no saguão principal do Centro de Eventos do Pantanal, com um balcão de negócios e serviços, apresentando e divulgando as linhas de crédito do Desenvolve Turismo, voltada para o fomento e desenvolvimento do setor.

Além disso, a agência participa do painel Encontro de Gestores do Turismo – Ações do Turismo, coordenado pela Secretaria adjunta de Turismo de Mato Grosso (Seadtur), em que será apresentado os produtos e procedimentos necessários para acessar as linhas de crédito. O painel começa às 9h, no Auditório Minerais.

Segundo o presidente da Agência de Fomento de Mato Grosso, Jair Marques, o principal objetivo é apoiar o segmento, que vem demostrando evolução no pós-pandemia. “As empresas, que acessam a linha de crédito, ampliam suas atividades, geram emprego e renda e contribuem para o fortalecimento do turismo e da economia estadual”, explica.

Linha de Crédito

Micro e pequenos empresários, que atuam no trade turístico e estão registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, podem solicitar crédito por meio da Desenvolve MT.

São quatro modalidades ofertadas aos empreendedores e que podem ser aplicadas em projetos de obra civil, capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários. Os valores a serem financiados variam de R$100 mil a R$ 1 milhão.

Entre 2021 e abril deste ano, foram liberados mais de R$ 13 milhões para o trade turístico mato-grossense. O montante corresponde a 52,30% dos créditos concedidos a 307 empresas no Estado.

Conheça a linha de crédito Desenvolve Turismo.

Fit Pantanal

O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), em parceria com a Associação da Região Turística Metropolitana Cuiabá-Várzea Grande (Astur-MT) e a Associação Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (Amiscim).

O projeto prevê, que em anos ímpares, seja promovida a Feira Internacional do Turismo do Pantanal e, em anos pares, como neste ano, o Fórum Internacional do Turismo do Pantanal.

Veja aqui a programação completa.