Desenvolve MT presta contas na Assembleia e pede apoio para impulsionar o acesso a crédito para municípios do interior

A experiência que o PreviSinop adquiriu nos últimos anos a fim de implantar boas práticas de gestão, aumentar a performance e mitigar riscos através da governança corporativa foi compartilhada ontem (06), no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso. A superintendente previdenciária do instituto Daniela Sevignani dividiu a mesa de debates com outras gestoras para ministrarem a palestra, “Governança corporativa: desafios, contribuições e oportunidades”.

O Encontro visa a atualização dos participantes com as últimas tendências e mudanças regulatórias no mundo previdenciário, ofertar orientações técnicas e soluções eficazes para os desafios da gestão de fundos previdenciários e, além de promover networking com a troca de experiências entre os gestores de RPPS, especialistas renomados e representantes das melhores gestoras de recursos do setor financeiro.

Para Daniela Sevignani a participação do evento como palestrante é a consolidação do trabalho realizado nos últimos três anos no instituto. “Levar a experiência do PreviSinop para todo o Estado do Mato Grosso, num evento de suma importância e relevância, com a presença do Ministério da Previdência, da ABIPEN e do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, me traz muita emoção e felicidade. O que antes era um sonho, hoje já é realidade. Somos referência em gestão previdenciária. A responsabilidade que me foi dada pelo Prefeito Roberto Dorner, de gerir com excelência o PreviSinop está sendo cumprida e sou grata a Deus pela oportunidade, grata aos servidores do instituto que executam os serviços com excelência e aos conselheiros que me auxiliam em todos os aspectos. O desafio maior é seguir sendo exemplo para que outros gestores de RPPS sintam-se empenhamos em executar essa política tão importante para o servidor público”, ressaltou.

O 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, está sendo realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O evento que iniciou ontem (06) e tem previsão para encerrar hoje (07), reúne gestores, conselheiros e controladores dos RPPS, para uma programação que inclui palestras, rodadas de conversa e network. O evento é realizado pela Associação das Entidades de Previdência do Estado e Municípios Mato-grossenses (Apremat), e conta com o apoio do Ministério da Previdência Social e da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem).

