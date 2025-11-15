Connect with us

Desenvolve MT realiza atendimento e simulações de crédito na feira do setor automotivo em Cuiabá

15/11/2025

No segundo dia da Expo Auto Mecânica, feira voltada ao setor de peças, serviços e tecnologia automotiva, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso tem sido ponto de parada obrigatória para empreendedores e profissionais do setor automotivo que buscam informações sobre crédito e oportunidades de investimento.

A feira, que começou nesta sexta-feira (14.11) e segue até domingo (16.11), reúne expositores, empresários, engenheiros, mecânicos e representantes de empresas ligadas ao segmento automotivo, além de oferecer palestras e workshops sobre tendências do setor. Um dos destaques da programação é a participação da palestrante Bárbara Brier, referência nacional em mecânica automotiva e inclusão feminina no setor.

Durante os três dias de evento, a Desenvolve MT realiza atendimento especializado aos empreendedores sobre as linhas de financiamento disponíveis, com simulação de crédito no local. As linhas variam de R$ 15 mil a R$ 1,5 milhão, que podem ser utilizadas para reformas, inovação, equipamentos, renovação e ampliação de estoque, produtos, maquinários, entre outros.

Com o objetivo de fortalecer o setor automotivo, a agência destaca especialmente as linhas Mulher Empreendedora e Transporte, voltadas para empreendedores que atuam no comércio de autopeças, oficinas mecânicas, transporte de cargas e serviços automotivos em geral.

Para a gerente de fomento da Desenvolve MT, Ava Clair, a presença da agência no evento reforça a aproximação com o público empreendedor do setor automotivo. “Aqui na feira, os empreendedores têm a oportunidade de conhecer de perto as linhas de crédito disponíveis, tirar dúvidas e até simular financiamentos que podem ajudar a expandir ou modernizar seus negócios”, destacou.

A Expo Auto Mecânica 2025, feira de negócios de peças e serviços do setor automotivo, conta com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

A participação na feira é gratuita, mas requer inscrição, que deve ser feita através do link: https://www.expoautomecanica.com.br/inscricao

Serviço:

Expo Auto Mecânica 2025

Data: 14, 15 e 16 de novembro

Local: Centro de Eventos do Pantanal

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT

