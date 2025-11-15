MATO GROSSO
Desenvolve MT realiza atendimento e simulações de crédito na feira do setor automotivo em Cuiabá
No segundo dia da Expo Auto Mecânica, feira voltada ao setor de peças, serviços e tecnologia automotiva, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso tem sido ponto de parada obrigatória para empreendedores e profissionais do setor automotivo que buscam informações sobre crédito e oportunidades de investimento.
A feira, que começou nesta sexta-feira (14.11) e segue até domingo (16.11), reúne expositores, empresários, engenheiros, mecânicos e representantes de empresas ligadas ao segmento automotivo, além de oferecer palestras e workshops sobre tendências do setor. Um dos destaques da programação é a participação da palestrante Bárbara Brier, referência nacional em mecânica automotiva e inclusão feminina no setor.
Durante os três dias de evento, a Desenvolve MT realiza atendimento especializado aos empreendedores sobre as linhas de financiamento disponíveis, com simulação de crédito no local. As linhas variam de R$ 15 mil a R$ 1,5 milhão, que podem ser utilizadas para reformas, inovação, equipamentos, renovação e ampliação de estoque, produtos, maquinários, entre outros.
Com o objetivo de fortalecer o setor automotivo, a agência destaca especialmente as linhas Mulher Empreendedora e Transporte, voltadas para empreendedores que atuam no comércio de autopeças, oficinas mecânicas, transporte de cargas e serviços automotivos em geral.
Para a gerente de fomento da Desenvolve MT, Ava Clair, a presença da agência no evento reforça a aproximação com o público empreendedor do setor automotivo. “Aqui na feira, os empreendedores têm a oportunidade de conhecer de perto as linhas de crédito disponíveis, tirar dúvidas e até simular financiamentos que podem ajudar a expandir ou modernizar seus negócios”, destacou.
A Expo Auto Mecânica 2025, feira de negócios de peças e serviços do setor automotivo, conta com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).
A participação na feira é gratuita, mas requer inscrição, que deve ser feita através do link: https://www.expoautomecanica.com.br/inscricao
Serviço:
Expo Auto Mecânica 2025
Data: 14, 15 e 16 de novembro
Local: Centro de Eventos do Pantanal
*Com supervisão de Livia Rabani
Fonte: Governo MT – MT
“Mato Grosso entrou para a Série A dos Estados”, afirma governador
O governador Mauro Mendes afirmou, neste sábado (15.11), que “Mato Grosso entrou para a Série A dos Estados brasileiros” nos últimos anos.
A fala ocorreu na abertura do evento “Políticas Estratégicas para Mato Grosso”, que reuniu mais de 130 prefeitos e centenas de vereadores no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, e contou com palestra sobre comunicação pública.
Segundo o governador, o estado vive “o melhor momento de sua história”, resultado de um ciclo de grandes investimentos, responsabilidade fiscal e avanços simultâneos em infraestrutura, saúde, educação, social, segurança pública e desenvolvimento regional.
“Há alguns anos, Mato Grosso era Série C. Os fornecedores não queriam nem vender para o Estado, que era mau pagador. Hoje, Mato Grosso é Série A entre os estados. E não é metáfora: no ranking do Tesouro Nacional, somos triple A (AAA). Só dois estados do Brasil têm essa classificação, e um deles é o nosso”, destacou.
Mauro enfatizou o impacto das obras de infraestrutura ao lembrar que, até o fim do mandato, o estado terá entregado mais de 7 mil km de rodovias asfaltadas.
“Quando assumimos a gestão, em 2019, Mato Grosso tinha 6.400 km de rodovias com asfalto. Em oito anos, faremos mais de 7 mil km. Isso muda a vida de quem mora no interior, melhora o transporte escolar, barateia o custo do agro e fortalece a economia dos municípios”, pontuou.
Mauro Mendes ressaltou que a entrada de Mato Grosso na “Série A dos Estados” é resultado direto de trabalho sério focado em eficiência, que contou com a ajuda de todos os servidores públicos, dos parceiros da Assembleia Legislativa, dos setores produtivos e da população.
“Estamos construindo seis grandes hospitais ao mesmo tempo: o Hospital Central e o Júlio Müller, em Cuiabá, e os regionais de Alta Floresta, Tangará da Serra, Juína e Confresa. Vamos entregar este ano mais de 130 km de duplicação da BR-163. Estadualizamos a BR-174, que agora é MT-170 e aquele problema de décadas foi resolvido”, citou.
Outra ação mencionada pelo governador foi o investimento recorde em repasses extras às prefeituras, voltados a obras dentro de cada município, como asfalto urbano, drenagem e construção de calçadas e praças.
“Foram mais de R$ 5 bilhões em convênios firmadas. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, o estado fez apenas um convênio de R$ 8 milhões, e só pagou R$ 4 milhões. E hoje, o menor município de Mato Grosso, que é Araguainha, já recebeu mais de R$ 20 milhões em convênios”, relatou.
Também participaram do evento: o vice-governador Otaviano Pivetta; os senadores Jayme Campos e Margareth Buzetti; o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi; os deputados estaduais Paulo Araújo, Beto Dois a Um, Nininho, Dilmar Dal Bosco, Julio Campos e Chico Guarnieri; além de secretários de Estado e presidentes de autarquias e órgãos públicos.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara
Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara, foi presa pela Polícia Civil, na sexta-feira (14.11), durante cumprimento de mandado judicial.
A suspeita, de 19 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.
A ordem de busca e apreensão domiciliar foi decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca local, embasada na investigação da Delegacia de Juara, visando identificar e desarticular locais usados para o comércio ilícito.
Diante do mandado de busca e apreensão, os policiais civis de Juara foram até o endereço da suspeita, no bairro Jardim América. No local, a equipe encontrou uma adolescente de 15 anos, a qual vinha auxiliando a jovem no tráfico de drogas.
Durante buscas no imóvel, foram apreendidos diversos pinos contendo cocaína, porção de maconha e balança de precisão, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.
Após o flagrante, a jovem foi encaminhada até a Delegacia de Juara, interrogada e autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente, de 15 anos, também foi conduzida para esclarecimentos.
Em seguida, a jovem foi apresentada para audiência de custódia e colocada à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
