Desenvolve MT reforça apoio à construção civil em ação com empresários do setor

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – participou, neste sábado (26.7), do tradicional Churrasco da Construção, promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso (Acomac/MT), em Várzea Grande. O evento reuniu empresários, colaboradores, associados e convidados do setor em um ambiente próprio para networking e confraternização.

A agência esteve presente com uma tenda institucional voltada à divulgação das linhas de crédito disponíveis para empreendedores do setor da construção civil, comércio e serviços. A presença no evento reforça a missão da Desenvolve MT de estar próxima dos empresários mato-grossenses e apoiar o fortalecimento da economia por meio do fomento ao crédito.

“A participação em eventos como esse é uma oportunidade valiosa para estreitar o relacionamento com o setor produtivo e apresentar de forma direta as soluções financeiras que oferecemos. O contato presencial nos permite entender melhor as demandas dos empreendedores e mostrar como o crédito pode ser um instrumento estratégico para o crescimento dos negócios”, destacou o diretor de desenvolvimento e crédito da Desenvolve MT, Hélio Tito.

Com a estimativa de público de aproximadamente 600 pessoas no local, o evento também proporcionou um ambiente propício para o diálogo e parcerias. Além da Desenvolve MT, outras instituições e empresas parceiras estiveram presentes com estandes e ações voltadas à interação com os visitantes.

A Acomac/MT representa mais de quatro mil lojas de materiais de construção em todo o Estado. “Ter parceiros financeiros que somam e contribuem com a expansão, na abertura de novas lojas e crescimento do faturamento, é muito importante para o nosso setor. Neste evento, reunimos mais de 600 lojistas, diretores e colaboradores, e a presença da Desenvolve MT faz uma grande diferença para todos nós”, destacou Rogério Queiroz, Executivo Comercial da Acomac-MT.

A Desenvolve MT oferece linhas de crédito com condições acessíveis para empresas de todos os portes, incentivando o crescimento econômico, a geração de emprego e renda em Mato Grosso. Para saber mais sobre as linhas disponíveis, acesse o nosso site ou entre em contato pelos canais oficiais.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT