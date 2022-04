Desfile das campeãs do carnaval de SP terá oito escolas

As escolas de samba campeãs e as melhores classificadas do carnaval de São Paulo voltam a desfilar na noite de (29) no sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

Além da grande campeã do carnaval paulistano, a Mancha Verde, também estarão na avenida a colocada do grupo de elite, a Mocidade Alegre; Império da Casa Verde (3ª colocada), Tom Maior (4ª), e Unidos de Vila Maria (5ª). Participarão ainda a primeira colocada do Grupo de Acesso 1, Estrela do Terceiro Milênio e Independente Tricolor (2ª), e a tradicional Nenê de Vila Matilde, a primeira colocada do Grupo de Acesso 2.

Pessoas com deficiência visual e cegas poderão acompanhar o desfile das campeãs, com audiodescrição, por meio do canal no youtube da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A audiodescrição fornece detalhes sobre imagens, expressões faciais, figurinos, cenários e demais informações visuais que integram o contexto a ser descrito.

Horários dos desfiles

21h30 – Nenê de Vila Matilde – Primeira colocada do Grupo de Acesso 2

22h20 – Independente Tricolor – colocada Grupo de Acesso 1

23h10 – Estrela do 3º Milênio – Primeira colocada no Grupo de Acesso 1

00h00 – Mocidade Alegre – colocada do Grupo Especial

01h00 – Unidos de Vila Maria – colocada do Grupo Especial

02h00 – Tom Maior – colocada do Grupo Especial

03h00 – Império de Casa Verde – Terceira Colocada do Grupo Especial

04h00 – Mancha Verde – Campeã do Grupo Especial