Despertando: Senar/MS leva alfabetização para população rural

Programa na modalidade híbrida tem a estrutura disponibilizada pelo Senar On, que leva conectividade no campo

A primeira turma do programa Despertando, do Senar/MS, teve sua aula inaugural na noite desta segunda-feira (16), no Sindicato Rural de Aral Moreira. O programa visa proporcionar a alfabetização e letramento da população rural adulta.

No primeiro encontro, os 10 alunos participantes assistiram uma palestra instrutora Arley Lobo. O curso terá duração de seis meses e será oferecido na modalidade híbrida, utilizando toda estrutura disponibilizada pelo programa Senar On, que leva conectividade às áreas rurais.

Participaram da aula inaugural o diretor-tesoureiro do Sindicato Rural de Aral Moreira, Osvin Mittanc; o coordenador do Senar On, Wellington Matsumoto; a analista educacional e responsável pelo programa Despertando, Arilaine Pessoa; a monitora do polo Senar On em Aral Moreira, Thainara Mittanck; a instrutora do programa Despertando, Tais da Rosa Marques; e do mobilizador do Sindicato Rural de Aral Moreira, Obedias Miranda.

Senar On – Lançado em agosto do ano passado, o projeto do Senar/MS estrutura polos de ensino profissionalizante com internet via satélite em comunidades rurais do estado. A iniciativa tem como meta equipar 69 bases para promover ações de educação nos municípios atendidos pelos sindicatos rurais.