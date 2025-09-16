CIDADES
Destaque: Sinop recebe dois prêmios do Tesouro Nacional pela eficiência nos trabalhos contábeis e fiscais
Na Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, Sinop ficou em primeiro e recebeu 98,5% de pontuação e foi destaque como “melhor desempenho regional entre os municípios do centro-oeste”. Na classificação A+, Sinop teve o reconhecimento pelo comprometimento com a responsabilidade fiscal e a excelência na gestão pública.
O prefeito Roberto Dorner comemora o prêmio e atribui o reconhecimento nacional ao compromisso da gestão, na transparência e seriedade dos trabalhos. “Essa é uma conquista que destaca a precisão e a qualidade das informações contábeis e fiscais do município de Sinop. Este prêmio não apenas reforça nossa posição de destaque no cenário nacional, mas também reflete nosso compromisso com a transparência e a gestão eficiente dos recursos públicos”, destacou.
O ranking é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional, cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro -, de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.
A premiação busca reconhecer e incentivar os esforços dos profissionais contábeis dos entes federativos em aprimorar a qualidade das suas informações contábeis e fiscais, promovendo um incentivo saudável e destacando as boas práticas na gestão pública.
“Mais uma vez quero parabenizar a todos pela conquista e agradecer, também, aqueles que fizeram acontecer este evento. Como vocês viram aqui, e eu acho interessante reconhecer isso, inúmeras servidoras públicas, gestoras públicas que estão levando seus entes a um lugar de destaque e eu gostaria de enfatizar esse reconhecimento a todas as mulheres que lutam pelos seus estados, pelos seus municípios, parabéns! Não é uma jornada fácil e tentamos apoiá-las como podemos e temos vários incentivos nesse sentido […]”, disse Ceron, na cerimônia de premiação, em Brasília-DF.
Assim como destacado pelo secretário nacional, Sinop possui uma mulher na gestão financeira, Ivete Mallmann. Ela reconhece, também, os trabalhos desenvolvidos pela equipe e diz que o reconhecimento do Governo Federal evidencia a seriedade do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Finanças e Orçamentos da Prefeitura de Sinop.
“É um importante avanço para o município, porque nos consolida também na questão da transparência dos números, uma vez que nós estamos sendo acompanhados pela Secretaria do Tesouro Nacional, que faz o ranqueamento das melhores cidades por meio do sistema Siconfi, que faz a gestão de todos os dados contábeis e fiscais dos entes federados”, explicou ela
Representando a Prefeitura, receberam o prêmio em Brasília, os servidores Adilson Cezar Ronconi, diretor Executivo de Sistemas e Software, a contadora responsável técnica Jacqueline Ferreira Alves e a diretora contábil, Cristiane Treder.
PREMIAÇÃO
O Tesouro Nacional iniciou à publicação do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal em 2020 para avaliar e classificar a precisão, a integridade, a qualidade e a consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos entes federativos para o Siconfi, servindo de estímulo à melhoria contínua da gestão da informação contábil. Por meio da checagem de informações, o Ranking classifica os entes da Federação atribuindo notas e percentuais nos níveis municipal, estadual e entre as capitais dos estados.
Naquele ano, o ranking contava com cerca de 30 verificações em diferentes dimensões para avaliar a qualidade dos dados informados. Atualmente, são mais de 160 verificações que são levadas em conta na análise dos entes. A partir de 2023, o Ranking deu origem ao Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Nesta edição, o prêmio contou com o apoio do Banco Mundial e do Banco do Brasil, e dividiu os contemplados em duas modalidades: Nacional e Regional, em que são avaliados os melhores desempenhos e as melhores evoluções nas performances dos municípios e estados brasileiros.
Sinop vai sediar etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses 2025; inscrições seguem até dia 26
O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael), em parceria com as prefeituras e instituições educacionais, desportivas e filantrópicas. A competição conta com quatro modalidades coletivas, nas categorias feminina e masculina: basquetebol, handebol, voleibol e futsal.
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop, Gabriel Vasconcelos, afirmou que a cidade já está estruturando a logística necessária para sediar a competição. “Os jogos vão acontecer nos dias 03, 04 e 05 de outubro. Os participantes ficarão alojados nas escolas e vão se alimentar no refeitório. O município já está organizando toda a estrutura para receber os atletas”, explicou.
Nesta etapa, podem se inscrever os municípios das regiões Centro-Norte (Boa Esperança do Norte, Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, União do Sul e Vera) e Norte (Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte).
As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro e os municípios interessados devem enviar ofício de confirmação de participação e o mapa quantitativo, devidamente preenchidos e assinados pelo prefeito ou secretário de Esportes, para o e-mail oficial da Secel ([email protected]). Os modelos dos documentos estão disponíveis no site da secretaria pelo link: https://www.secel.mt.gov.br/-/jogos-abertos-mato-grossenses-2025.
De acordo com o regulamento, a faixa etária mínima para participação é de 18 anos. No entanto, cada equipe poderá inscrever até três atletas nascidos em 2008, mediante autorização dos responsáveis legais.
Vasconcelos reforçou sobre o prazo de inscrições, que está próximo do encerramento. “Dia 26 é o prazo final de inscrição, e a partir do dia 27 começamos a organizar o alojamento com as devidas divisões. Essa é uma responsabilidade que o município assume para garantir conforto e segurança a todos os participantes. Todos os detalhes de calendário, inscrições e regulamento são conduzidos pela Secel. Sinop será a cidade sede da etapa, responsável por toda a parte do alojamento e refeições”, afirmou.
Segundo a pasta, os Jogos Abertos Mato-grossenses são uma das principais competições esportivas do estado. A expectativa é reunir centenas de atletas, técnicos e dirigentes durante os três dias de competição para reforçar o município como referência esportiva do norte de Mato Grosso.
As equipes que ficarem em 1º e 2º lugares nas etapas regionais dos jogos, nas modalidades basquetebol, futsal, handebol e voleibol, nos gêneros masculino e feminino, estarão classificadas para as etapas estaduais da competição, que serão sediadas em Lucas do Rio Verde (basquetebol e voleibol) e Sorriso (futsal e handebol).
Polícia Civil apreende cerca de 40 quilos de drogas em Tangará da Serra
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na noite de segunda-feira (15.9), a Operação Bunker Buster, no município de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá), e apreendeu cerca de 40 quilos de drogas.
O trabalho realizado pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, resultou também na condução em flagrante de três suspeitos, entre eles um adolescente.
Foram apreendidos tabletes de maconha, pasta base e cocaína, balanças de precisão, materiais para embalagens e um veículo usado para o transporte. Os dois adultos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. O adolescente foi ouvido e liberado.
O carregamento de entorpecentes foi localizado pelos policiais civis, em uma região de área de preservação permanente no Bairro Vila Alta III. Os tabletes estavam acondicionados dentro de tambores enterrados no chão.
A chácara onde a droga estava vinha sendo monitorada, e no início da noite de segunda-feira (15), a equipe realizou incursão na mata aos fundos da propriedade e localizou os entorpecentes em diferentes pontos, sendo dentro de um barril enterrado, próximo a um córrego e sob arbustos.
Ao identificar o material ilícito, a equipe conseguiu flagrar, inicialmente, dois indivíduos que se aproximaram e retiraram um tablete azul de dentro de uma sacola.
Na ocasião, eles tentaram fugir, sem êxito. Já o terceiro envolvido também correu para dentro da mata, mas acabou preso nas dependências da chácara. No imóvel foi encontrado um veículo Honda Civic, avaliado em R$ 100 mil, e que era utilizado no transporte ilícito, além de mais um tablete de maconha aguardado em uma mochila.
Conforme o delegado de Tangará da Serra, Ivan Albuquerque Soares, a investigação integrada entre as unidades policiais representa um avanço significativo no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região.
“Essa ação inibe o crescimento da facção criminosa e demonstra a eficiência do trabalho de inteligência da nossa equipe”, destacou o delegado.
