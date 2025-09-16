Destaque: Sinop recebe dois prêmios do Tesouro Nacional pela eficiência nos trabalhos contábeis e fiscais

A Prefeitura de Sinop recebeu, na tarde de ontem (15), em primeiro lugar, o prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal – Ranking Siconfi, na categoria regional (Centro-Oeste) de melhor desempenho entre cidades com mais de 100 mil habitantes. Também foi premiado com “classificação A+” na prévia fiscal da Análise da Capacidade de Pagamento (Capag). As premiações ocorreram em Brasília (DF) e a honraria foi entregue pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.Na Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, Sinop ficou em primeiro e recebeu 98,5% de pontuação e foi destaque como “melhor desempenho regional entre os municípios do centro-oeste”. Na classificação A+, Sinop teve o reconhecimento pelo comprometimento com a responsabilidade fiscal e a excelência na gestão pública.O prefeito Roberto Dorner comemora o prêmio e atribui o reconhecimento nacional ao compromisso da gestão, na transparência e seriedade dos trabalhos. “Essa é uma conquista que destaca a precisão e a qualidade das informações contábeis e fiscais do município de Sinop. Este prêmio não apenas reforça nossa posição de destaque no cenário nacional, mas também reflete nosso compromisso com a transparência e a gestão eficiente dos recursos públicos”, destacou.

O ranking é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional, cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro -, de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.



A premiação busca reconhecer e incentivar os esforços dos profissionais contábeis dos entes federativos em aprimorar a qualidade das suas informações contábeis e fiscais, promovendo um incentivo saudável e destacando as boas práticas na gestão pública.



“Mais uma vez quero parabenizar a todos pela conquista e agradecer, também, aqueles que fizeram acontecer este evento. Como vocês viram aqui, e eu acho interessante reconhecer isso, inúmeras servidoras públicas, gestoras públicas que estão levando seus entes a um lugar de destaque e eu gostaria de enfatizar esse reconhecimento a todas as mulheres que lutam pelos seus estados, pelos seus municípios, parabéns! Não é uma jornada fácil e tentamos apoiá-las como podemos e temos vários incentivos nesse sentido […]”, disse Ceron, na cerimônia de premiação, em Brasília-DF.

Assim como destacado pelo secretário nacional, Sinop possui uma mulher na gestão financeira, Ivete Mallmann. Ela reconhece, também, os trabalhos desenvolvidos pela equipe e diz que o reconhecimento do Governo Federal evidencia a seriedade do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Finanças e Orçamentos da Prefeitura de Sinop.



“É um importante avanço para o município, porque nos consolida também na questão da transparência dos números, uma vez que nós estamos sendo acompanhados pela Secretaria do Tesouro Nacional, que faz o ranqueamento das melhores cidades por meio do sistema Siconfi, que faz a gestão de todos os dados contábeis e fiscais dos entes federados”, explicou ela



Representando a Prefeitura, receberam o prêmio em Brasília, os servidores Adilson Cezar Ronconi, diretor Executivo de Sistemas e Software, a contadora responsável técnica Jacqueline Ferreira Alves e a diretora contábil, Cristiane Treder.

PREMIAÇÃO

O Tesouro Nacional iniciou à publicação do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal em 2020 para avaliar e classificar a precisão, a integridade, a qualidade e a consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos entes federativos para o Siconfi, servindo de estímulo à melhoria contínua da gestão da informação contábil. Por meio da checagem de informações, o Ranking classifica os entes da Federação atribuindo notas e percentuais nos níveis municipal, estadual e entre as capitais dos estados.



Naquele ano, o ranking contava com cerca de 30 verificações em diferentes dimensões para avaliar a qualidade dos dados informados. Atualmente, são mais de 160 verificações que são levadas em conta na análise dos entes. A partir de 2023, o Ranking deu origem ao Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Nesta edição, o prêmio contou com o apoio do Banco Mundial e do Banco do Brasil, e dividiu os contemplados em duas modalidades: Nacional e Regional, em que são avaliados os melhores desempenhos e as melhores evoluções nas performances dos municípios e estados brasileiros.

