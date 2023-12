Detran alerta sobre sites falsos que usam nome do órgão para aplicar golpes

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) realiza, nesta quinta-feira (14.12), o último sorteio do programa Nota MT deste ano – o Mensal Novembro 2023. Concorrem às premiações 453.805 consumidores cadastrados no programa e que pediram CPF na nota durante o mês de novembro. Serão 1.010 prêmios sorteados que, juntos, somam R$ 900 mil.

Além dos dois prêmios principais de R$ 100 mil, o Nota MT sorteia três prêmios de R$ 50 mil, cinco prêmios de R$ 10 mil e mil prêmios de R$ 500.

O sorteio será realizado na sede da Sefaz MT, a partir das 9 horas. A lista dos ganhadores será divulgada ao vivo pelas redes sociais da secretaria e do Governo de Mato Grosso. O resultado também fica disponível no site e aplicativo do Nota MT.

Foram gerados para este sorteio um total de 3.125.602 bilhetes, a partir de compras realizadas no período de 1º a 30 de novembro. Os documentos fiscais que geram bilhetes para os sorteios são a nota fiscal eletrônica (NF-e), a nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) e o bilhete de passagem eletrônico (BP-e), emitido no transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.

O volume de bilhetes gerados representa um aumento de 38,84% em relação ao mesmo período de 2022. Dentre os tipos de documentos fiscais, o BP-e se destaca com um crescimento de 55%, frente aos 11.262 gerados em novembro do ano passado. O incremento se justifica pelo período de final de ano e maior procura por viagens.

Os bilhetes eletrônicos que concorrem ao sorteio podem ser consultados no site ou app do Nota MT. Para isso é necessário estar logado à conta e selecionar a opção ‘Sorteios – Meus Bilhetes’ no menu, depois a opção ‘Mensal Novembro 2023’. É possível ainda, verificar os bilhetes gerados para próximo sorteio, ou de anteriores no mesmo menu.

Como participar

Para concorrer aos prêmios mensais do Nota MT é preciso ser cadastrado no programa que pode ser feito por meio do site ou do aplicativo e atender as condições necessárias para receber o prêmio, como ser inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal e possuir conta bancária ou poupança de titularidade própria.

Após inscrição é necessário solicitar que seja inserido o CPF na nota fiscal em compras feitas nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso. São válidos a NF-e, NFC-e e o bilhete de passagem eletrônico (BP-e).

Atualmente já são 601.494 usuários cadastrados no programa que já distribuiu R$ 28.935 milhões.

O usuário pode consultar todas as informações relativas ao Nota MT, como sorteios, premiados e os benefícios do programa pelo site www.nota.mt.gov.br ou aplicativo.