Detran já atendeu mais de mil ocorrências de sinistros de trânsito via Ciosp desde fevereiro deste ano

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou no último sábado (28.6) um marco histórico para o esporte no Estado. Pela primeira vez em 37 edições, a Corrida Sesc Homens do Fogo foi realizada no período noturno, com novo cenário – o Parque Novo Mato Grosso, considerado o maior parque da América Latina.

Após 36 edições diurnas, a mudança foi amplamente elogiada pelos participantes e autoridades. A combinação entre o horário mais ameno e a estrutura moderna do parque tornou a experiência ainda mais atrativa. Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do estado, David Moura, a estreia foi um sucesso.

“A nossa primeira corrida noturna foi um sucesso, sem dúvidas a primeira de muitas. Nós temos um clima muito quente para esse tipo de corrida e tenho certeza que as pessoas vão preferir correr à noite, em um ambiente seguro. O Parque Novo Mato Grosso já inicia as atividades fazendo história.”

A parceria entre CBMMT e o Sesc-MT completa quatro anos, promovendo crescimento e profissionalização do evento a cada edição. O comandante adjunto do Corpo de Bombeiros, coronel BM Rony Robson Cruz Barros, destacou a participação expressiva.

Esse é o 4º ano em parceria com o Sesc que tem proporcionado evolução conjunta do evento. Foram 2.000 atletas inscritos, todos compareceram”, e continuou.

“Escolhemos um local significativo, com uma estrutura física diferenciada para que a gente mostre para os atletas não somente do nosso estado, como os atletas de outros estados. Um evento dessa magnitude só ocorre, claro, com a presença de vocês.” Declarou o coronel.

Corrida para todos

A corrida também reforçou o compromisso com a inclusão, reunindo atletas de diferentes perfis e idades. Entre os participantes estava o acompanhante Samuel Alves de Carvalho, que correu ao lado do Francisco de Aquino atleta com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Não é a primeira corrida do Chico, o desafio foi excelente. O local escolhido é plausível, com uma vista do pôr do sol linda. A minha sugestão é que seja sempre aqui.”

Com foco na saúde e na longevidade, o evento também incentivou a participação de atletas veteranos. Dalton Ferreira, com mais de 60 anos, é um exemplo disso.

“Já participamos de várias edições da Corrida Homens do Fogo. Eu corro desde os 16 anos de idade. A minha expectativa é aproveitar a boa organização e fazer um bom tempo.”

Ao lado dele, o colega de equipe Willyans Calfmann, também acima dos 60 anos, elogiou a escolha do local. “Eu também já participei de outras edições, mas agora nesse lugar aqui tenho certeza que teremos uma boa prova.”

Família em movimento

Além dos atletas profissionais e amadores, crianças também marcaram presença no evento. A proposta também é incentivar desde cedo o hábito da atividade física.

“Acho que tirar as crianças do sedentarismo, da frente das telas, proporcionar bem-estar e interação com a atividade física é muito importante, tanto para a mente quanto para o corpo”, disse a mãe de um dos participantes.

Com organização exemplar e ambiente acolhedor, a primeira Corrida Sesc Homens do Fogo noturna entrou para a história como um evento que vai além do esporte. Promovendo saúde, cidadania e união entre gerações. A expectativa é que o novo formato se consolide como tradição nas próximas edições.

Fonte: Governo MT – MT