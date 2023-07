Detran-MT alerta sobre golpes envolvendo leilão de veículos em site falso

Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso poderão se inscrever a partir de segunda-feira (10.07) no Prêmio de Eficiência e Inovação, que irá reconhecer e valorizar as melhores práticas públicas inovadoras implementadas a partir de 2021 no Governo. Os interessados poderão fazer a inscrição de forma individual ou em grupos de até cinco integrantes até o dia 31 de agosto, de forma gratuita, no portal do Estado.

O objetivo do Prêmio é valorizar os servidores e fomentar soluções inovadoras para garantir o melhor atendimento à população. Serão premiadas as dez melhores práticas em cada uma das três categorias estabelecidas: Transformação Digital, Redução de Custos/Melhoria da Receita, Satisfação do Cidadão ou do Servidor.

O secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Basílio Bezerra, destacou que o prêmio é inédito no serviço público estadual e procura incentivar projetos que beneficiem a sociedade.

“Pela primeira vez, o Estado de Mato Grosso está estimulando a inovação pública por meio de um prêmio. Nosso objetivo é incentivar e dar o apoio necessário para que os servidores possam inovar de forma sistemática e frequente, com foco em estratégias que tragam benefícios aos mato-grossenses”, explicou o secretário. Todos os premiados receberão valores de até R$ 200 mil e passagens aéreas nacionais e internacionais, além do selo “Servidor Eficiente e Inovador em Práticas Públicas”. Os vencedores serão divulgados no dia 12 de dezembro. O superintendente de Governança Digital e Inovação em Políticas Públicas, Washington Silva, reconheceu a postura do Governo em estimular essa iniciativa. “Para nossa alegria, o Governador é um entusiasta dessa temática de estímulo à inovação e criou uma ambiência para isso acontecer. Com o Prêmio, nós queremos ir além da criação de projetos. Queremos transformar as ideias que surgem em políticas públicas e mudanças práticas na nossa cultura”, indicou. Leia mais: Secretaria de Segurança Pública promove 1º Encontro de Prevenção às Drogas e à Violência Os projetos vencedores também serão acelerados pelo LabSin, o Laboratório Central de Inovações, para serem replicados em outros órgãos. O laboratório tem a missão de estimular o intraempreendedorismo e a inovação com foco nas pessoas e em um serviço público de qualidade, a partir da cocriação, experimentação, proatividade, tolerância ao erro, trabalho em rede e geração de valor público. Para participar do prêmio, é importante que cada gestor do órgão ou entidade formalize a adesão prévia dos servidores até o dia 14 de julho. Caso não haja inscritos suficientes nas categorias ou que não atendam os critérios de seleção, o número total de premiados em cada categoria poderá ser inferior a dez. O edital com os critérios e regras de participação no Prêmio de Eficiência e Inovação foi publicado na quarta-feira (05.07). Leia abaixo os principais pontos do edital. Quem pode participar? Todos os servidores públicos civis e militares, efetivos, exclusivamente comissionados ou contratados, bem como aos empregados públicos de todo o Poder Executivo de Mato Grosso, com vínculo ativo até a inscrição do projeto podem participar do Prêmio. Quem não pode participar? Secretários de Estado, Presidentes, Reitores, Diretores-presidentes e equiparados de órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo do Estado estão impedidos de se inscrever no edital. Membros que compõem as comissões organizadoras, avaliadoras e julgadoras do prêmio também não poderão participar. Além disso, servidores que estejam envolvidos direta ou indiretamente na elaboração ou execução do Prêmio, como das áreas de comunicação, jurídica e de tecnologia de informação, da Seplag e da Secom, ficam impossibilitados de concorrer. Leia mais: Versão digital da Carteira de Identidade Nacional digital tem mesma validade que a física Até quando posso me inscrever? As inscrições começam na próxima segunda-feira (10.07) e terminam no dia 31 de agosto, de forma gratuita e exclusivamente online por meio do site do Governo. O formulário de inscrição será disponibilizado no site www.seplag.mt.gov.br/sinova. Vale ressaltar que o gestor do órgão ou entidade deve formalizar a adesão prévia dos servidores até o dia 14 de julho, por meio do preenchimento do Anexo IV do edital. O documento deve ser enviado via Sigadoc para a unidade Seplag-CIIP. Em quais categorias posso participar? Será admitida até duas inscrições por pessoa, seja como participante individual ou como membro de um grupo, desde que sejam práticas e categorias distintas. As categorias são: Transformação Digital, Redução de Custos/Melhoria da Receita, Satisfação do Cidadão ou do Servidor. Quem irá julgar meu projeto? A primeira seleção será setorial e deverá ocorrer no órgão ou entidade dos servidores participantes. Na segunda etapa, os projetos serão avaliados por uma comissão definida pela Comissão Organizadora Central. A última fase de avaliação será composta por convidados internos e externos do Governo Estadual e os finalistas deverão apresentar suas práticas, presencialmente, para uma banca julgadora. Quais são os prêmios? Todos os premiados receberão valores de até R$ 200 mil e passagens aéreas nacionais e internacionais, além do selo “Servidor Eficiente e Inovador em Práticas Públicas”. Os destinos das passagens deverão ser escolhidos por cada vencedor. Para mais informações, leia o edital na íntegra clicando aqui.

Fonte: Governo MT – MT