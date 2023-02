Detran-MT emite em média 120 habilitações de motoristas estrangeiros por mês; saiba mais sobre o serviço

A obra de construção da sede da 3ª Companhia de Bombeiros Militar no Distrito Industrial, em Cuiabá, está 60% concluída. A unidade contará com um centro de treinamento para formação e capacitação de bombeiros militares, com salas de aulas e instrumentos de treinamento, como contêineres.

“A unidade do Distrito Industrial é um pedido antigo da nossa corporação, mas somente agora, graças à gestão Mauro Mendes, que a população está vendo esta obra realmente sair do papel”, afirmou o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alessandro Borges.

A nova sede será importante para otimizar os atendimentos no Distrito e bairros próximos, como o Pedra 90, diminuindo o tempo de resposta nas ocorrências. A nova unidade também irá contar com uma equipe especializada em atendimentos envolvendo produtos perigosos, já que a região conta com indústrias e alto fluxo de veículos pesados com produtos inflamáveis.

O investimento realizado na construção da unidade chega a R$ 4,2 milhões, com recursos do Governo do Estado e do Ministério Público Estadual, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Além desta unidade em Cuiabá, o Governo de Mato Grosso também irá construir outras duas unidades em Sorriso e Primavera do Leste. As novas companhias garantirão o reforço da atuação da corporação no Estado.

Em Sorriso, o novo quartel da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar tem o investimento total de R$ 4,9 milhões com recursos do Governo de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal. A unidade será construída ao lado do prédio já existente da Companhia.

Já no município de Primavera do Leste será realizada a construção do quartel da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar em parceria com a Prefeitura. O investimento total de R$ 3,3 milhões vai proporcionar maior agilidade nos atendimentos para a população por ficar localizada na região central da cidade.

“O município de Primavera do Leste tem recebido muitos investimentos do Governo de Mato Grosso, como viaturas para o combate a incêndios florestais. Essa nova unidade será essencial para comportar todo o suporte e investimento realizado pelo Governo do Estado. Estaremos localizados na região central do município, garantindo uma maior agilidade nos atendimentos para a população”, afirma o comandante da Companhia Independente capitão Bruno Rebouças.

Mais investimentos

Ao longo de quatro anos, o Governo de Mato Grosso investiu cerca de R$ 70 milhões em novas unidades, equipamentos, fardas e viaturas no Corpo de Bombeiros. Os investimentos realizados durante a gestão garantem excelência e agilidade no atendimento de ocorrências, além de reforço no combate a incêndios florestais e urbanos.

“O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso vive o seu melhor momento por causa dos investimentos realizados pelo Governo do Estado. O nosso potencial cresceu e agora contamos com muito mais viaturas e equipamentos de alta tecnologia que garantem o melhor atendimento para a população mato-grossense”, afirma o comandante-geral.

Fonte: GOV MT