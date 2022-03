Detran-MT orienta motoristas quanto aos itens obrigatórios de segurança dos veículos

Três municípios de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, Figueirópolis D’Oeste e São José do Rio Claro, comemoram seus aniversários neste sábado (19.03) com ações e obras do Governo do Estado que totalizam R$ 98 milhões em investimentos. São recursos aplicados prioritariamente nas áreas de infraestrutura, educação e social.

A bicentenária Vila Bela da Santíssima Trindade, localizada na região oeste do Estado e distante 521 km da Capital, chega aos 270 anos de idade com cerca de R$ 19 milhões de recursos do Governo aplicados, dos quais 80% na infraestrutura, entre as obras estão a construção de pontes de concreto na MT-199 e Capivari, e a substituição de quatro pontes de madeira por aduelas de concreto.

Foram destinados R$ 8,9 milhões em uma ponte que liga Vila Bela a Lambaria D’Oeste e Barra do Bugres, via MT-170; e mais R$ 3,2 milhões para a outra ponte que liga o município a Comodoro, ambos projetos contratados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), que também está investindo mais de R$ 1 milhão em obras de recuperação e substituição de quatro pontes de madeira.

Na área urbana, a cidade contará com R$ 3 milhões em obras de asfalto novo com drenagem, sinalização e calçamento; bem como a construção do posto fixo do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), com R$ 800 mil no projeto já contratado. A Prefeitura possui a cessão de uso pelo Governo de máquinas rodoviárias, entre elas, uma motoniveladora e uma pá-carregadeira, para dar manutenção nas estradas.

Com R$ 1,3 milhão de recursos, a área social entregou 2,4 mil cestas básicas e 2,4 mil cobertores entre 2020 e 2021 e forneceu auxílio emergencial a 621 famílias em 2021 e ainda contribuiu com 621 famílias em 2022. O Governo repassou: R$ 200 mil para a realização de eventos culturais; R$ 242,9 mil para a reforma da 59ª Ciretran; e R$ 226,5 mil para a construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Na agricultura familiar, Vila Bela recebeu R$ 355,8 mil, que incluíram ações como a distribuição de 181 embriões bovinos e prenhezes e também de 795 doses de sêmen bovino, para pecuaristas do município; a cessão de uso de uma pick-up Strada, de oito tanques resfriadores e de quatro ordenhadeiras. As ações do Governo Estadual visam o fortalecimento da economia regional.

Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foram R$ 497 mil aplicados em diversas ações e obras, como aquisição de computadores e ajuda de custo para professores da rede estadual, reforma geral da Escola Municipal Ponta do Aterro, aparelhos de ar condicionado para a Escola Estadual 11 de Agosto e conjuntos de professor e de refeitório para as escolas do município.

São José do Rio Claro

Outro aniversariante do dia, o município de São José do Rio Claro, a 315 km a médio-norte de Cuiabá, celebra 43 anos com um total de R$ 75 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso, dos quais R$ 68 milhões na infraestrutura. Entre as obras importantes, está a implantação da MT-492/249, no trecho até Nova Maringá, que compreende 81 km. A obra está em execução e soma R$ 44 milhões em recursos.

Para construção de ponte de concreto na MT-010, trecho rio Arinos até Tapurah, foram destinados R$ 5,8 milhões, a obra está contratada; e para a ponte na MT-235, também no rio Arinos, entroncamento com a MT-010, BR-163 até Nova Mutum, as obras entregues contaram com R$ 4,4 milhões. Também está em fase de pré-contratação o asfalto novo da MT-010 no perímetro urbano, com mais R$ 14 milhões da Sinfra; foi entregue a reforma da praça central com R$ 350 mil do Governo.

No social, o município recebeu R$ 703 mil em ações, que compreendeu o atendimento a 351 famílias em 2021 e o mesmo número de famílias este ano, bem como a distribuição de 2 mil cestas básicas e 800 cobertores. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) investiu R$ 433 mil para a aquisição de um caminhão tipo truck traçado e com caçamba.

Com R$ 703 mil, a Seduc investiu na aquisição de dois ônibus escolares, com a contrapartida do município, a compra de computadores para os professores da rede estadual, ar condicionado para as Escolas Estaduais Domingos Briante, Anísio José Moreira e Santa D’Água Limpa. A Empaer está com obra pré-contratada na ordem de R$ 200 mil para a reforma da unidade operativa; o Desenvolve MT aplicou R$ 19,3 mil em capital de giro para o comércio entre 2020 e 2021. Também está em fase de projeto a construção do Batalhão da PM, com R$ 4 milhões em recursos previstos.

Figueirópolis D’Oeste

O município de Figueirópolis D’Oeste, localizado a 383 km de Cuiabá, chega aos 51 anos com mais de R$ 3,6 milhões em investimentos do Governo, são cerca de R$ 800 mil para a área de infraestrutura, que incluem a recuperação do asfalto da área urbana da cidade, reforma e ampliação do estádio Geraldo Scalera.

Na educação, foi destinado R$ 1,4 milhão que compreendeu obras como a construção da quadra poliesportiva, reforma dos banheiros, implantação de fossa séptica e de um posto de transformação de energia na Escola Estadual José Gentil, aquisição de computadores e conjuntos escolares para professores e a reforma da cobertura da quadra das Escola Estadual Barão de Melgaço.

Outras áreas que também receberam investimentos foram a cultura, que contou com R$ 280 mil para realização de eventos; e a agricultura familiar, que recebeu uma patrulha mecanizada, composta por um trator, carreta basculante e uma grade aradora, perfazendo R$ 182 mil. No social, o município contou com R$ 285 mil, com a entrega de 1,6 mil cestas básicas em 2021, além de 800 coberturas, entre 2020 e 2021, e auxílio emergencial para 64 famílias no ano passado e 62, em 2022.