Detran-MT reúne coordenadores de exames práticos de direção veicular em encontro anual de alinhamento estratégico
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) realizou, de 5 a 7 de agosto, a 3ª Edição do Treinamento Anual de Coordenadores de Exames Práticos de Direção Veicular. A capacitação foi realizada pela Diretoria de Habilitação e Veículos, da Coordenadoria de Formação de Condutor e Gerência de Exames Práticos.
O evento reuniu 58 servidores de todo o Estado na sede do Detran, em Cuiabá, com instruções teóricas e práticas. Segundo o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o examinador de trânsito desempenha uma função estratégica e essencial para a segurança viária em todo o Estado, garantindo que novos condutores cheguem às vias públicas devidamente preparados, conscientes e responsáveis.
“A atuação dos examinadores impacta diretamente na redução de sinistros, na valorização da vida e na formação de condutores conscientes e responsáveis no trânsito. Ao investir no aperfeiçoamento continuado desses profissionais, o Detran reafirma seu compromisso com a excelência no serviço público e com a segurança de todos os mato-grossenses”, reforçou.
O diretor de Habilitação e Veículos, Alessandro de Andrade, destacou que o Detran vem trabalhando para proporcionar aos examinadores as melhores condições de serviço para que possam oferecer um melhor atendimento ao cidadão.
“Sabemos que o serviço não é fácil, ainda mais levando em conta o tamanho do nosso Estado. O encontro foi uma oportunidade de ouvirmos esses servidores, termos conhecimento das situações que ocorrem no dia a dia”, falou o diretor.
O coordenador de Formação de Condutor do Detran-MT, Guilherme Rangel, enfatizou que, mais do que avaliar habilidades ao volante, o examinador de trânsito atua como agente de transformação social, sendo também uma das peças-chave na construção de um trânsito mais seguro, justo e humano.
“Esse foi um momento de imersão, de conhecimento, de troca de experiências. Temos muitos examinadores em diferentes regiões do Estado atendendo a diferentes públicos, e precisamos padronizar os procedimentos na aplicação dos exames práticos de direção no Estado. Estamos na terceira edição desse treinamento e ainda percebemos que existem algumas arestas que precisam ser aparadas, e esse foi o momento para isso, para trazer os questionamentos, as dúvidas”, destacou o coordenador.
Nos três dias de evento foram abordados temas essenciais para garantir a padronização, equidade e qualidade nos exames práticos. Entre os temas das palestras estavam: Do Erro Técnico à Falta Disciplinar; Ética no Serviço Público; Comunicação Assertiva e Comunicação não Violenta; Feedback e panorama das inspeções das pistas categoria “A” no Estado; Alinhamento e Pacificação de entendimentos quanto aos procedimentos adotados nos exames práticos; Padronização de faltas categorias “A”, “B”e “E”; Exames Práticos em veículos adaptados para PcD e suas restrições no laudo PcD.
Uma das palestras do evento foi com o intérprete de LIBRAS do Detran-MT, Maurício Tadeu Pacheco, que explanou sobre libras instrumental para os coordenadores.
“Os examinadores também lidam, em seu dia a dia, com candidatos surdos, e é preciso entender a melhor forma de se comunicar com esses candidatos no momento da realização do exame. Trouxemos aqui nesse treinamento informações técnicas importantes para que os examinadores consigam lidar com esses candidatos e aplicar o exame de forma assertiva e fluída”, disse Maurício.
Desde 2020, o Detran-MT oferece atendimento exclusivo às pessoas surdas. Desde então, o intérprete de Libras da autarquia já realizou mais de 3 mil atendimentos, auxiliando esse público tanto na realização de exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quanto em atendimentos presenciais e virtuais, por meio de videochamadas via WhatsApp, pelo número (65) 9 9940-7809.
A 3ª edição do Treinamento de Coordenadores de Exames Práticos de Direção Veicular também abordou, de forma prática, temas fundamentais para a melhoria da aplicação dos exames, como: Execução do circuito de provas; Manuseio do Sistema de Prova Prática (SPP) e a aplicabilidade do Laudo Digital; Alinhamento quanto à classificação das faltas “A”, “B” e “E”; Utilização do SPP e do tablet para registro das informações; Aplicação de exames em veículos adaptados para PcD com foco nas restrições constantes no Laudo PcD; Adequação prática desses exames em veículos adaptados pertencentes aos Centros de formação de Condutores (CFCs).
Francisco Xavier Vieira é coordenador de banca fixa no município de Rondonópolis e relatou o que achou dos três dias de imersão em orientações e aprendizado.
“É muito importante esse treinamento, e nós, como coordenadores que estamos na ponta do exame prático, conseguimos levar com mais clareza as informações para os nossos examinadores para termos uma aplicação de testes alinhada. Nosso Estado é muito grande, e quando fazemos esses treinamentos conseguimos realizar os exames com qualidade, excelência, e assim o serviço público cumpre o seu papel”, falou.
A coordenadora da banca fixa da cidade de Alta Araguaia, Silvia Greicy França, também participou do treinamento e enalteceu a iniciativa, ressaltando ser uma forma de agregar conhecimento e poder levar o melhor para os candidatos a 1ª habilitação no interior do Estado.
“O que aprendemos aqui multiplicamos em nossa cidade para nossos examinadores de trânsito, alinhando os conhecimentos e normas para todos realizarem os mesmos procedimentos em todos os cantos do Estado. Fico grata com essa oportunidade que o Detran nos proporcionou de nos aperfeiçoarmos para melhor atender a população dos nossos municípios”, disse Silvia.
Bancas examinadoras
Desde o início da atual gestão, em 2019, o Detran-MT tem ampliado significativamente o número de bancas examinadoras para a aplicação de provas práticas em todo o Estado.
O gerente de Exames Práticos, Leandro Bernardino, destaca que, anteriormente, as bancas estavam concentradas apenas nos municípios de Cuiabá, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis, contando com cerca de 50 examinadores responsáveis por atender candidatos de Cuiabá, Várzea Grande e de outros 115 municípios do interior.
Com a realização de diversas capacitações voltadas à formação de novos examinadores e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento das atividades, o Detran ampliou o número de bancas fixas para 36 em pleno funcionamento. Hoje, a autarquia conta com um quadro de 220 servidores com perfil de examinador de trânsito aptos a aplicar os exames práticos de direção veicular em Mato Grosso.
Atualmente, o serviço está descentralizado e presente em 36 municípios, garantindo mais autonomia às cidades do interior, que não precisam mais aguardar longos períodos para a realização das provas. Já as localidades que não possuem banca fixa, são atendidas por bancas volantes, de acordo com cronograma semestral, assegurando que todos os municípios com Centro de Formação de Condutores sejam contemplados, seja por meio de banca fixa ou volante.
Clique AQUI e veja como foram os dias do evento.
Sema finaliza curso de pós-graduação com debate jurídico sobre gestão de áreas úmidas em MT
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) encerrou nesta quinta-feira (7.8) o conteúdo programático da pós-graduação sobre manejo de áreas úmidas em Mato Grosso com um seminário jurídico sobre os aspectos legais relacionados à temática. Mais de 30 técnicos do órgão ambiental participaram da qualificação.
A expectativa é de que os conhecimentos adquiridos em sala de aula possibilitem a discussão e o aprimoramento da legislação aplicável ao regime de uso sustentável das áreas úmidas no Estado. São consideradas áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas e, originalmente, por floretas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação.
A pós-graduação oferecida aos servidores da Sema e a realização de estudos ambientais sobre o manejo de áreas úmidas fazem parte de um projeto desenvolvido por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual e Universidade Federal de Mato Grosso. O curso de pós-graduação teve início em abril do ano passado e incluiu vistorias no Vale do Guaporé e na região do Araguaia.
“Essa iniciativa é essencial para que possamos mudar o futuro de Mato Grosso no que diz respeito à elaboração e aplicação das normas relacionadas ao manejo das áreas úmidas. Concluímos o curso, com a certeza de que será possível conciliarmos o aprimoramento normativo com o conhecimento científico”, ressaltou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.
Segundo ela, o objetivo principal da especialização foi possibilitar a compreensão do ponto de vista técnico, cientifico e tecnológico para que o licenciamento ambiental e as normas do estado se pautem nas melhores práticas direcionadas ao manejo das áreas úmidas.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, destacou que a expectativa em torno da conclusão dessa especialização e dos estudos ambientais realizados é a entrega de uma proposta de normatização que dê tranquilidade ao setor produtivo e aos servidores que atuam na área ambiental em relação ao manejo das áreas úmidas.
“Esse debate não pode ser político. É uma questão técnica que precisa ser bem trabalhada e estudada para que possamos ter segurança jurídica. É um trabalho que vem sendo desenvolvido a várias mãos já há algum tempo e com muita dedicação e esforço”, ressaltou o parlamentar.
O professor doutor em engenharia agrícola e coordenador do curso de pós-graduação, João Carlos de Souza Maia, afirmou que os trabalhos técnicos e científicos realizados serão essenciais para subsidiar as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente.
Adiantou que a produção dos alunos será apresentada até meados de setembro e que posteriormente será divulgada à sociedade. O coordenador do curso destacou o empenho e o comprometimento dos alunos no decorrer dos estudos. “Pela primeira vez iniciamos uma turma com 36 alunos e terminamos com quase 99% dos alunos”, ressaltou.
O promotor de Justiça Marcelo Vacchiano, explicou que havia uma normatização relacionada às áreas úmidas em Mato Grosso, mas o Ministério Público entendeu que havia algumas inconsistências e levou a questão ao Judiciário.
“As áreas úmidas precisam produzir com sustentabilidade e a forma mais acertada de se fazer isso é unir a ciência, os técnicos, o jurídico e os parlamentares para construção de soluções técnicas sustentáveis”, enfatizou.
Também participaram ativamente da iniciativa os deputados Dr Eugênio de Paiva e Valmir Moretto.
Escola de Governo oferta percurso de aprendizagem com enfoque na saúde financeira
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) está ofertando duas capacitações na Escola de Governo voltadas à educação financeira: “Gestão das Finanças Pessoais” e “Gestão das Finanças Pessoais para Servidores Públicos”. As capacitações têm o intuito de conscientizar os participantes, abordando estratégias práticas e eficientes para lidar com as finanças.
O curso “Gestão das Finanças Pessoais” contará com duas turmas e será realizado presencialmente nos dias 11 e 13 de agosto, das 8h às 12h. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto, por meio de link disponibilizado pela Escola de Governo. O objetivo é proporcionar a compreensão dos princípios básicos da educação financeira aplicados à realidade familiar, permitindo a análise da própria situação econômica, com foco em estratégias eficazes para criar e manter uma reserva de emergência, essencial em momentos imprevistos.
A servidora pública e economista Rozimeire Shimizu, uma das responsáveis pela formação, explica que os conteúdos abordados incluem “as estratégias para otimizar o dinheiro e ter independência financeira e o planejamento financeiro, análise de receita e despesa. Será uma formação prática com elaboração de planilhas e, para isso, um professor especialista em Excel estará presente para auxiliar os alunos”.
Como continuidade do processo de aprendizagem, será realizada a oficina “Gestão das Finanças Pessoais para Servidores Públicos”, no dia 20 de agosto, das 8h às 12h, pela plataforma Google Meet. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto, também por meio de link disponibilizado. Na oficina, serão discutidos os fatores que estimulam o consumo e o endividamento, além de alternativas para o controle financeiro pessoal. Quando necessário, serão abordadas também técnicas de negociação de dívidas e métodos de poupança.
“Uma das principais expectativas em relação ao curso é a de contribuir para a orientação e o apoio aos servidores públicos que, infelizmente, se encontram em situação de endividamento. Somente por meio da educação financeira será possível reverter ou ao menos amenizar esse cenário. Para aqueles que não estão endividados, será igualmente valioso, oferecendo ferramentas de planejamento financeiro e para a realização de investimentos com foco na diversificação e na segurança”, afirma o orientador do curso, o economista Anderson Nunes.
Os participantes receberão certificado de 4 horas-aula por cada curso concluído, mediante presença, participação e obtenção da nota mínima na avaliação, podendo totalizar até 8 horas-aula de certificação.
Mais informações: [email protected]
*Com supervisão Vithória Sampaio
