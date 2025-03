Detran orienta mais de 3 mil pessoas sobre segurança no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realizou 16 ações educativas, impactando 3.028 pessoas em palestras, pit stops educativos e na ação integrada “Amigo da Rodada” durante o mês de fevereiro.

Dentre as iniciativas de destaque estiveram as campanhas de Volta às Aulas e de Carnaval. A campanha de Volta às Aulas envolveu visitas, orientações e palestras educativas voltadas para pais, responsáveis e a comunidade escolar em unidades de ensino de Cuiabá e Várzea Grande.

Além disso, foram realizadas blitzes educativas, com apoio da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito do Detran, abordando condutores e reforçando a importância do uso do cinto de segurança e dos dispositivos adequados para o transporte de crianças, conforme a faixa etária.

Já a campanha de Carnaval teve como foco a conscientização sobre a segurança no trânsito, especialmente os riscos da combinação de álcool e direção. Durante o feriado, mais de mil pessoas foram abordadas e orientadas, incluindo condutores que viajaram para destinos festivos e foliões de blocos carnavalescos.

A coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Gresiella Almeida, destacou a importância das campanhas sazonais na promoção da educação para o trânsito.

“Todos desempenham um papel essencial na construção de um trânsito mais seguro. Por isso, realizamos ações contínuas para reforçar normas e condutas seguras, além de sensibilizar pedestres, motoristas e ciclistas sobre os riscos que podem surgir quando as regras de trânsito não são respeitadas. Nosso objetivo é sempre a conscientização para reduzir os sinistros”, enfatizou a coordenadora.

Além dessas iniciativas, o Detran-MT também realizou, em fevereiro, ações integradas com outras instituições do Sistema Nacional de Trânsito, promovendo orientações dentro do programa Rodovida para condutores que trafegavam pelas rodovias do estado.

As atividades contaram com a participação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT), do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), da Guarda Municipal de Várzea Grande e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Fonte: Governo MT – MT