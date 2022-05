Detran orienta motoristas sobre a importância da manutenção do veículo para evitar acidentes

No mês de sensibilização para redução de acidentes de trânsito em todo o mundo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) reforça a importância da realização da manutenção preventiva dos veículos e da direção obedecendo as regras de trânsito para evitar acidentes.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é fundamental a manutenção periódica de sistema de freios, farol, buzina e cinto de segurança. Além disso, é importante verificar as condições do motor, pneus, setas e todo sistema elétrico do veículo.

“É importante que o proprietário do veículo faça a manutenção regular para que os itens de segurança obrigatórios estejam em pleno funcionamento garantindo, assim, a segurança do condutor, passageiros e evitando acidentes”, reforçou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Além da manutenção preventiva do veículo, também é importante que os condutores dirijam com prudência e obedecendo a legislação e sinalização de trânsito. “Dirigir com cautela, mantendo a distância necessária do veículo a frente, trafegar sempre na velocidade permitida para a via, utilizar a seta para sinalizar a intenção de ultrapassagem, são algumas condutas que contribuem para um trânsito mais seguro e consequentemente para a redução dos acidentes”, pontuou a gerente.

Em dias chuvosos, o condutor deve redobrar a atenção na direção do veículo, pois a pista molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias e aumentam os riscos de acidentes. “Ao conduzir o veículo na chuva é importante que o motorista reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo a frente, para casos de frenagem mais bruscas. Além das vias ficarem alagadas, as poças d’águas escondem buracos, que podem ocasionar acidentes”, destacou.

Dados da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) apontam que no primeiro trimestre de 2022 foram contabilizadas 112 mortes no trânsito em Mato Grosso. No mesmo período de 2021, foram 124 registros de acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Campanha Maio Amarelo

Este ano a campanha mundial Maio Amarelo traz o tema “Juntos Salvamos Vidas”. O objetivo é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, para discutir o tema e reforçar a importância que todos os motoristas, pedestres, ciclistas, devem ter para um trânsito mais seguro e consequentemente a redução de acidentes.

Ao longo do mês de maio, o Detran-MT em parceria com instituições ligadas ao trânsito irá realizar diversas ações educativas chamando a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, buscando uma reflexão sobre atitudes mais seguras no trânsito.

As atividades da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso serão desenvolvidas pelo Detran-MT e demais instituições como Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, Guarda Municipal de Várzea Grande e outras instituições que atuam no trânsito.

Confira a programação em Mato Grosso:

Dia 06/05 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá

Dia 09/05 – 7h -Palestra educativa na empresa de transporte Carvalima

Dia 10/05 – 7h30 – Palestra educativa na Escola Sesi Porto para alunos do ensino médio

Às 15h – Bate papo com as CFCs – Reunião Ordinária – Assembleia Legislativa

Às 16h – Pit stop na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá

Dia 11/05 – 19h – Palestra educativa para universitários da Faculdade de Tecnologia Senai (Fatec), em Cuiabá

Dia 12/05 – 7h- Palestra na empresa de transporte Carvalima e no grupo Votorantim

Às 14h – Palestra para colaboradores na Universidade de Várzea Grande (Univag) – Guarda Municipal de Várzea Grande

Dia 13/05 – 20h- Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá

Dia 16/05 – 7h -Abordagem educativa no posto Aldo com apoio do Sest Senat

Dia 17/05- 7h – Palestra educativa no grupo Petrópolis

Às 19h30 – Pit Stop na avenida da FEB, em Várzea Grande

Dia 18/05 – 14h- Palestra educativa no grupo Mônaco, em Cuiabá

Dia 19/05 – 19h30 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá/ Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

Dia 20/05 – Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

De 23 a 27/05 – Festival de Trânsito – etapa Aricá Mirim Campo Verde – PRF

Dia 23/05 – Encontro de pedais – na Arena Pantanal, em Cuiabá, com Gabinete de Gestão Integrada da Sesp-MT e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel)

Dia 24/05 – 16h – Pit stop na avenida 15 de novembro, em Cuiabá

Dia 25/05 – Palestra educativa para alunos do ensino médio da Escola Tiradentes, em Cuiabá

Dia 26/05 – 7h – Palestra no Centro Municipal de Educação Infantil Wilson Sodré, Várzea Grande

Dia 27/05 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Várzea Grande

Dia 29/05 – Caminhada Maio Amarelo (a confirmar)

Dia 30/05 – 7h – Palestra para alunos do ensino fundamental da Escola Juvenilha Monteiro, em Várzea Grande

Dia 31/05 – Encerramento da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso