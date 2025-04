Detran passa a integrar equipes do Ciosp e amplia serviços de fiscalização

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou nessa quinta-feira (10.4) o resultado de habilitação preliminar do edital Bolsa Técnico. A seleção pública, que integra o programa OlimpusMT, conta com orçamento de R$ 1,2 milhão para ofertar mais de 70 bolsas de auxílio mensal a treinadores esportivos de Mato Grosso.

Com a publicação do resultado da fase documental, os interessados têm até segunda-feira (14.4) para interposição de recursos.

Conforme cronograma do edital, o resultado final de habilitação será publicado na próxima quarta-feira (16.4). Para o resultado preliminar de análise técnica, o prazo é o dia 22 de abril. O resultado final com relação de treinadores classificados está previsto para o dia 28 de abril.

Concorreram no edital treinadores que atuam com, no mínimo, 10 atletas federados em sua respectiva entidade estadual de administração do desporto, no caso de modalidades olímpicas, ou com pelo menos três esportistas de modalidades paralímpicas e surdolímpicas.

Entre outros requisitos estavam ainda o registro no Conselho Regional de Educação Física do Estado de Mato Grosso (CREF-17), e residência e domicílio comprovados no Estado há pelo menos 2 anos.

Durante 12 meses, os profissionais classificados irão receber mensalmente R$ 1 mil na categoria Técnico Base, R$ 1,5 mil na categoria Nacional, e R$ 2 mil na categoria Internacional.

Serviço | Edital Bolsa Técnico

Resultado de habilitação preliminar: link aqui

Prazo para interposição de recurso: até segunda (14.4)

Fonte: Governo MT – MT