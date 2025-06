Detran promove 1º Curso de Formação de Instrutor de Trânsito para professores da Rede Estadual

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) capacita, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 23 professores da Rede Estadual no 1º Curso de Formação de Instrutores de Trânsito.

Desde 6 de junho, os profissionais da educação são capacitados para atuarem como Instrutores de Trânsito. Assim, eles podem ministrar a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos como atividade extracurricular no ensino médio, em conformidade com as disposições da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 265/2007.

O curso terá duração de 180 horas, será realizado aos finais de semana e na modalidade de ensino presencial. O corpo docente é formado por servidores do Detran e da Seduc, além da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de psicólogo credenciado.

Serão abordados diferentes temas como: fundamentos da educação, didática, Língua Portuguesa, legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros e medicina de tráfego, noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito, psicologia aplicada à segurança no trânsito, noções sobre o funcionamento do veículo de 2 e 4 rodas / mecânica básica e prática de direção veicular em veículo de 2 ou 4 rodas.

Além das aulas teóricas, os professores também terão o momento da prática de ensino supervisionado, que será realizada junto aos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Para a coordenadora da Escola Pública de Trânsito, Renata Freitas, o curso busca contribuir para a melhoria da formação de condutores e, por conseguinte, para a redução do número de mortes e lesões no trânsito.

“A reversão do quadro de violência instaurado no trânsito passa, necessariamente, pela melhoria do processo de formação de condutores, e a oferta do Curso de Formação de Instrutores de Trânsito para professores da rede pública estadual de ensino possui esse objetivo”, pontuou.

A diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran, Adriana Carnevale, enfatizou que os professores possuem a didática de ensino e, com a formação de instrutores de trânsito, eles serão os facilitadores na formação teórica aos alunos do ensino médio que pretendem obter a 1ª habilitação.

“Isso vai agilizar o processo para obtenção da CNH assim que atingirem a idade mínima para iniciar a parte prática, que é de 18 anos. Essa capacitação vai promover a sensibilização dos futuros motoristas para que sejam mais responsáveis e empáticos no trânsito”, disse.

A Coordenadora de Desenvolvimento da Seduc, Mary Diana Rodrigues, ressaltou que a participação dos professores no Curso de Formação de Instrutores de Trânsito representa uma importante ação de valorização e desenvolvimento profissional no escopo das políticas do programa EducAção 10 anos.

“Além de ampliar os saberes pedagógicos, essa formação diversifica o repertório de atuação docente e fortalece o protagonismo dos educadores na promoção de uma cultura de cidadania e responsabilidade social. A iniciativa valoriza a carreira docente, potencializa a atuação dos professores no Ensino Médio e contribui para a oferta de uma educação mais contextualizada e conectada às demandas da vida em sociedade. Nesse contexto, a parceria com o Detran-MT é primordial para integrar o conhecimento técnico à prática pedagógica, promovendo avanços na educação pública do Estado, bem como na segurança no trânsito em Mato Grosso”, disse.

Fonte: Governo MT – MT