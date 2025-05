Detran realiza ação educativa em rede de postos de combustível como parte da campanha Maio Amarelo

Como parte da programação do Maio Amarelo, campanha nacional voltada à segurança no trânsito, servidores da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizaram atividade educativa nesta terça-feira (13/5), na sede do Grupo Aldo, em Cuiabá.

A ação foi realizada pelas servidoras Regina Cele, Rubia Lopes e o servidor Henry Cesar, que destacaram a importância da consciência que, após o consumo de álcool, não se deve pegar o volante. Também esclareceram dúvidas comuns sobre o bafômetro, e abordaram ainda os riscos do uso de celular durante a condução de veículos, e do excesso de velocidade que é o foco da campanha deste ano, com o lema “Desacelere, seu bem maior é a vida.”

Durante a atividade, os colaboradores do setor administrativo da empresa participaram de um circuito de obstáculos utilizando óculos que simulam os efeitos da embriaguez. A experiência chamou a atenção dos participantes, que, ao final do percurso, foram unânimes ao responder que não confiariam sua segurança a alguém que estivesse naquele estado.

A analista de RH da empresa, Victória Costa Lima, compartilhou sua experiência ao usar os óculos simuladores. “A experiência de saber, por meio dos óculos, como você reage quando está sob efeito de álcool, é bem diferente, mostra um pouco da realidade, que não é tão fácil, você perde o seu senso de direção, como algumas pessoas falam, e é perigoso, então é importante, para você ficar ciente dos perigos”.

Para a técnica em segurança do trabalho do Grupo Aldo, Eva Maria de Arruda, a parceria com o Detran reflete a preocupação da empresa com o bem-estar de seus colaboradores. “Ano passado tivemos um índice muito alto de acidentes no trajeto, e desde março já agendamos com o Detran justamente para conscientizar nossos colaboradores, tanto os pedestres quanto os condutores, em todas as escalas, dos frentistas aos diretores, estamos trabalhando nesta conscientização porque nós sabemos que existe a falha humana, por isso acreditamos na educação para o trânsito.”

O coordenador de Saúde e Segurança do Grupo Aldo, Luis Fernando Guimarães dos Santos, reforçou a importância da reflexão proposta pela campanha. “A participação do Detran com a gente em reflexão ao Maio Amarelo traz pros nossos colaboradores a conscientização de que a ingestão de bebida e o trânsito não combinam. Temos um alto índice de acidentes na cidade, no Estado, e não é diferente no nosso dia a dia como colaborador, o risco que a gente corre quando sai de casa para trabalhar, e da mesma forma quando a gente volta. Então esta campanha do Maio Amarelo faz com que a gente reflita mais, desacelere mesmo, como é o lema a campanha, para que a gente traga para a nossa realidade, para a nossa consciência, o que estamos fazendo de errado no trânsito, para que a gente não nos prejudique nem prejudique nosso próximo, que está no trânsito.”

“Maio Amarelo é um momento essencial para reforçar a conscientização da sociedade sobre comportamentos seguros nas vias. Segundo ela, ações como a realizada no Grupo Aldo são fundamentais para levar informação de forma prática e impactante, despertando nos participantes a reflexão sobre atitudes que salvam vidas no trânsito”, frisou a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

A campanha Maio Amarelo segue com ações educativas por todo o estado ao longo do mês, com foco na preservação da vida e na construção de um trânsito mais seguro para todos.

