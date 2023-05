Dez cursos oferecidos pelo Programa SER Família Capacita em Cuiabá continuam com inscrições abertas

Dez cursos oferecidos pelo Programa Ser Família Capacita, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ainda estão com vagas disponíveis, com inscrições abertas até o dia 14 de maio. A previsão é de que as aulas para estes cursos tenham início no dia 17 de maio, com aulas oferecidas nos três turnos, conforme a capacitação que for escolhida. O Programa Ser Família Capacita foi lançado pelo Governo de Mato Grosso no dia 17 de maio e irá oferecer 50 mil vagas de cursos de capacitação, tendo duração de dois anos, e investimento de R$ 68,7 milhões.

A prorrogação do prazo de inscrição para esses cursos se deve ao fato de não terem preenchido as 20 vagas por turma. No caso dos outros cursos, já houve a seleção e as vagas foram preenchidas. Com isso, o Senai, parceiro no programa, já está entrando em contato com os candidatos para que estes efetivem as matrículas, informando a data do início do curso para o qual ele se inscreveu.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), de forma on-line pelo link https://www.setasc.mt.gov.br/ser-familia-capacita e também presencialmente no Senai da XV de Novembro, do Distrito Industrial, do Ganha Tempo Ipiranga e no Ganha Tempo CPA. Já em Várzea Grande, os locais para pré-inscrição presencial são Centro Estadual de Cidadania (CEC) no Shopping Várzea Grande, Senai Cristo Rei, e CRAS Cristo Rei, Jardim Glória, São Mateus, Santa Maria, e na Rede Cidadã.

Confira abaixo os cursos com vagas em aberto, o local e os turnos:

Senai Cuiabá Porto: