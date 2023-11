Dezessete motoristas são presos por embriaguez ao volante em duas operações em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, nesta quarta-feira (01.11), oito crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), portadores da Carteira de Identificação do Autista (CIA), para assistirem ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Vasco nesta quinta-feira (02), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Ao todo foram 40 inscrições para o sorteio, oriundas de Cuiabá e Várzea Grande.

A criação de um camarote específico para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio do Programa SER Família Inclusivo, junto com a senadora Margareth Buzetti, com o apoio do Cuiabá Esporte Clube.

O sorteio é realizado a partir dos nomes que são inscritos, por meio de um formulário específico para a ação. Um dos campos do formulário a ser preenchido requer o número da Carteira do Autista.

Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Com a confirmação da inscrição Carteira de Identificação do Autista, a equipe técnica entra em contato com os contemplados para confirmar a ida ao jogo.

Toda semana que houver jogo do Dourado na Arena Pantanal, até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, será aberto o formulário no site da Setasc para que os autistas ou responsáveis declarem ter interesse em participar do sorteio para prestigiar o clube.

Confira abaixo o nome dos sorteados:

– Roberto Augusto Lara Magalhães

– Marvin Araujo Ciappina Ribeiro

– Rafael da Silva Viola

– João Fermino Bronel Gomes

– Davi Willam Vilalva Macedo

– Joaquim de Lima Ito

– João Paulo Azevedo Lima

– Rodolfo Franca Lopez

Fonte: Governo MT – MT