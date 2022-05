‘Dia D’ aplica 5.217 doses e inicia nova fase da vacina contra gripe

Ação de imunização realizada pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no último sábado, 30 de abril, ‘Dia D de Imunização’ foi considerado um sucesso pela equipe de Vigilância em Saúde do município. No total, 5.217 doses foram aplicadas, deste total 2.478 contra a gripe (INFLUENZA), 1.671 contra o Sarampo (tríplice viral); 513 contra a Covid-19 e 555 de outros imunizantes de rotina tanto de idosos, adultos, jovens e crianças.

“Me sinto estimulado em continuar nesta missão de imunizar, de vacinar a todas as pessoas para que a saúde delas esteja protegida e tenhamos menos risco de vida para todos de Várzea Grande”, disse o prefeito Kalil Baracat para quem os resultados futuros serão consolidados na segunda maior cidade de Mato Grosso.

O secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, pontuou que a vacinação é uma das formas mais efetivas para a prevenção de doenças. Ele destacou que a vacina impede as complicações, internações e mortes. Além disso, frisou que todas as vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à população são estudadas, aplicadas, avaliadas e validadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

“A participação expressiva da população que compareceu às unidades de saúde no ‘Dia D’ para ser vacinada, nos proporcionou iniciar a segunda fase da campanha a partir de hoje, 2 de maio, para as pessoas com 60 anos acima, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Fora isso, estendemos para a gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias (puérperas), pessoas com deficiência, professores, profissionais das forças de salvamento e segurança, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo e portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que cumprem medida socioeducativa e população privada de liberdade”, explicou Gonçalo Barros.

Gonçalo de Barros, afirmou que a vacinação contra o sarampo é estratégica, por causa da reintrodução do sarampo no país, tornando um risco o surgimento de surtos da doença, que pode ser grave em alguns casos.

“A Organização das Nações Unidas (ONU) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vem alertando sobre o risco iminente de epidemia de sarampo, informando que os casos aumentaram cerca de 80% no mundo e que em muitos países, inclusive no Brasil, há surtos ativos. Por isso da necessidade de tomar a vacina, uma doença prevenível com vacina. A vacinação é algo extremamente relevante, tanto do ponto de vista individual e, principalmente, do coletivo”, sublinhou o secretário. Ele frisou ainda que a vacina da influenza está atualizada com a cepa H3N2 que está circulando este ano e que, por isso, mesmo quem tomou a vacina no final do ano passado, deve tomar novamente.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina de Moura, disse que foi registrado no país ocorrência dos novos casos de sarampo, devido à diminuição gradativa da cobertura vacinal contra a doença. Ela relata que o Brasil recebeu o Certificado de País Livre do Sarampo em 2016. No entanto, desde 2015, os índices de vacinação têm diminuído. A cobertura vacinal também tem se mostrado baixa na atual Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, iniciada em 4 de abril. De acordo com Relva, a meta da atual campanha é vacinar 90% do público-alvo.

“A vacinação em Várzea Grande continua, e as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde da Atenção Primária, contra o Sarampo e Gripe em nossa cidade. A campanha se estenderá até o dia 3 de junho. A meta da campanha contra a gripe é vacinar 90% dos grupos prioritários. Já na vacinação contra o sarampo, a meta é vacinar 95% em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e atualizar a caderneta dos trabalhadores de saúde”, explicou Relva Cristina.