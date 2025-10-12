Várzea Grande
Dia D do Outubro Rosa mobiliza 25 unidades de saúde e reforça o cuidado com as mulheres em Várzea Grande
As 25 Unidades de Saúde da Família de Várzea Grande ficaram movimentadas no último sábado (11), durante o Dia D do Outubro Rosa com uma grande ação voltada à saúde e ao bem-estar da mulher. Foi um dia todo dedicado a prevenção com a oferta de atendimento médico, odontológico, vacinação, testes rápidos, exames preventivos e orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero.
De acordo com balanço preliminar feito pela equipe da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão registrou mais de 2.560 atendimentos entre eles: 634 consultas médicas, 121 atendimentos odontológicos, 426 coletas de exames preventivos (CCO ), 683 doses de vacinas aplicadas, tanto em mulheres quanto em crianças, 616 consultas com enfermagem e 80 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) realizados.
“A ação, que faz parte das atividades do Outubro Rosa, teve como objetivo estimular o autocuidado e o diagnóstico precoce, ampliando o acesso aos serviços de saúde e promovendo informação de qualidade”, frisou a prefeita Flávia Moretti, que esteve visitando
Para a prefeita Flávia Moretti, essa ação é de suma importância para as mulheres do nosso município, uma vez que o câncer tem cura se descoberto precocemente.
Entre as participantes, histórias de superação e conscientização emocionaram como a da promotora de vendas Rosimeire Auxiliadora Rodrigues, de 49 anos, que compartilhou sua trajetória de luta e vitória contra o câncer de mama. “Em 2023, durante um exame de rotina na unidade de saúde, foi detectado um câncer de mama já com metástase. Fui prontamente atendida, encaminhada para o Hospital do Câncer e, com a graça de Deus, após um ano e meio de tratamento, fui curada. Hoje participo dessa ação para continuar me cuidando e para alertar outras mulheres: façam seus exames de rotina, porque o câncer tem cura quando descoberto a tempo”, contou emocionada.
A dona de casa Márcia Rodrigues, de 44 anos, também aproveitou o sábado para colocar a saúde em dia. “Na correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado. Hoje consegui fazer o preventivo, o teste rápido e passar com o médico. Essas ações aos sábados são ótimas, porque nos dão a chance de cuidar de nós mesmas”, destacou.
Já Gislaine Pâmela de Jesus, de 34 anos, procurou a unidade para realizar o exame preventivo e solicitar a mamografia. “Trabalho a semana toda e não consigo ir ao posto. Achei excelente essa oportunidade. E como faz tempo que não faço exame, foi a oportunidade”, disse.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o Outubro Rosa em Várzea Grande vai além da campanha simbólica. “Temos trabalhado para garantir que o cuidado com a mulher aconteça durante todo o ano, mas o Outubro Rosa é um momento especial de reforçar essa mensagem de prevenção e amor próprio. Cada atendimento realizado neste sábado representa uma vida sendo cuidada”, afirmou.
Para a superintendente da Atenção Primária à Saúde, Janaína Pinheiro, o sucesso da ação demonstra o comprometimento das equipes. “As unidades se mobilizaram com muito carinho para acolher as mulheres. Foi um dia de muita troca, escuta e cuidado. O resultado mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a atenção básica e aproximando o serviço da população”, ressaltou.
O Dia D do Outubro Rosa reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em promover políticas públicas voltadas à saúde integral da mulher, com ações que salvam vidas e fortalecem a prevenção como principal ferramenta contra o câncer.
Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande assina Ordem de Serviço para reforma da Unidade de Saúde do Capão Grande
A Prefeitura de Várzea Grande dá mais um passo importante na reestruturação da rede municipal de saúde. Nesta segunda-feira (13), às 14h, será assinada a Ordem de Serviço para a reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Capão Grande (USF Capão). O ato será realizado na própria sede da unidade e contará com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), da secretária municipal de Saúde Deisi Bocalon, o vereador Charles da Educação (União) e demais autoridades políticas.
A obra será viabilizada por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo deputado Wilson Santos, resultado de uma articulação do vereador Charles. O recurso permitirá a reforma completa da estrutura física da unidade, que atualmente se encontra sucateada, com infiltrações, paredes mofadas, banheiros deteriorados e ausência de acessibilidade.
A reforma da USF Capão Grande reforça o compromisso da atual gestão com uma saúde pública de qualidade, construída com planejamento, parcerias e responsabilidade.
Várzea Grande
“Vale dos Dinossauros” encanta famílias no Parque Bernardo Berneck com entrada gratuita em Várzea Grande
A Área de Proteção Ambiental (APA), o parque Bernardo Berneck, em Várzea Grande, se transformou em um verdadeiro cenário pré-histórico com a exposição “Vale dos Dinossauros”, que segue até o dia 20 de outubro. A atração é totalmente gratuita e tem encantado crianças e adultos com réplicas animadas e em tamanho real de criaturas que habitaram a Terra há milhões de anos.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e integra as comemorações do Dia das Crianças.
Durante a semana, o público pode visitar o espaço das 16h às 20h, e nos finais de semana, das 15h às 20h, com o parque funcionando normalmente para caminhadas, corridas e passeios. As luzes e sons que reproduzem o ambiente jurássico completam a experiência, tornando o passeio uma verdadeira aula de história e diversão ao ar livre.
Entre os destaques da mostra estão o Pycnonemosaurus nevesi, símbolo paleontológico de Mato Grosso e encontrado na região de Chapada dos Guimarães, com seus impressionantes cinco metros de altura, e o gigantesco Tiranossauro Rex, que chega a dez metros e fascina o público de todas as idades.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Amorim, ressaltou que o evento une lazer, educação e conscientização ambiental:
“O Vale dos Dinossauros é uma iniciativa que desperta a curiosidade das crianças e das famílias, mostrando a importância da preservação da natureza. É uma exposição educativa, gratuita e acessível, que fortalece o turismo local e o uso responsável da APA Bernardo Berneck como espaço de convivência, aprendizado e lazer para todos”, destacou.
A programação da Semana da Criança também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que levará estudantes da rede municipal para visitas guiadas. O Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho, que atende crianças com deficiência e neurodivergentes, terá um dia especial com atividades adaptadas, garantindo inclusão e acessibilidade.
A moradora Valdete, que vive há 10 anos no bairro Parque do Lago, elogiou a iniciativa:
“Tá muito bonito! A família toda pode vir, as crianças ficam encantadas. Moro aqui há 10 anos e nunca vi um evento assim. Gostei demais da ideia!”, contou.
O visitante Sostenes Araújo também aprovou a atração. “Muito boa essa iniciativa da prefeitura de trazer os dinossauros pra cá. Tem cada um mais diferente que o outro, os tamanhos são excelentes e ainda emitem sons. Está muito bem feito!”, disse entusiasmado.
Para o secretário Ricardo Amorim, a proposta reforça o papel do poder público em promover eventos que unem cultura, ciência e cidadania:
“Queremos que as famílias vivenciem esse espaço, aprendam de forma divertida e se sintam parte dele. O ‘Vale dos Dinossauros’ é uma proposta lúdica e educativa que fortalece valores de preservação e convivência, mostrando que a cidade pode, sim, ser palco de grandes experiências culturais e ambientais”, finalizou.
