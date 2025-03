Dia da Água é marcado com série de ações e participação da sociedade

O Parque das Águas foi palco, no sábado (22), de uma intensa programação voltada para a conscientização e preservação do Meio Ambiente no Dia Mundial da Água.

Para a criançada, pintura livre, jogo de trilha legal do Tuiuiú e muita expectativa para o resultado do concurso de desenho idealizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. Os vencedores, (três do Grupo 1 e um do Grupo 2) levaram como prêmio uma bicicleta, troféu, readphones, headset, caixa de som e kit de pintura. Os prêmios são fruto de apoio de parceiros. Foram mais de 6 mil votos do público via internet, cerca de 900 deles diretamente para o número 1 do concurso.

O prefeito Abilio Brunini, a primeira-dama Samantha Iris, secretários municipais, além de vereadores prestigiaram o evento, que foi encerrado com a apresentação cultural do grupo Tibanaré.

Houve também o plantio de mudas em cano, onde as pessoas escolhiam entre as espécies disponíveis e levavam para casa no vaso que imitava cerâmica. Cerca de 250 vasos foram disponibilizados pela Águas Cuiabá, parceira do evento. A ideia do plantio surgiu para o reaproveitamento dos canos que sobram em reparos ou manutenção da rede coletora de esgotos.

“Bombou essa oficina de plantio em cano, nunca imaginava essa possibilidade. Eu amo plantas e estou levando uma samambaia. Será que pode levar mais que uma planta?”, perguntava Aline Victória Farias de Oliveira, moradora do bairro 1º de Março, em Cuiabá.

Além de samambaias, havia outras espécies como jiboia e coléus.

Outro parceiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), disponibilizou através do Projeto Verde Novo, cerca de 500 mudas frutíferas e nativas da região para serem distribuídas. Entre elas, amora, caju, acerola, graviola, pitanga, pitomba e tamarindo, além de ipê roxo e amarelo.

“Trabalhamos com diversos parceiros para promover o Dia Mundial da Água visando a conscientização e despertar para novas práticas, com mudanças que possam beneficiar o Meio Ambiente. Atitudes simples, como descartar o lixo corretamente, não desperdiçar água, reaproveitar materiais ao invés de lançá-lo fora, enfim, cada um fazendo a sua parte. Pensar em água tem que pensar em arborização, em conservação Área de Preservação Permanente (APP), recuperação de nascente”, explicou o secretário adjunto de Meio Ambiente de Cuiabá, Valdinir Piazza Topanotti.

Segundo Topanotti, cada família levando uma muda já está contribuindo na preservação ambiental.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, também avaliou a importância do evento. “Nosso objetivo é acessar as pessoas conscientizando sobre a preservação desse recurso tão essencial para vida. O evento foi um sucesso e demonstrou o quanto as crianças se sentiram inspiradas a projetar um futuro mais sustentável, garantindo água para as próximas gerações”.

O evento contou com o apoio das Secretarias Municipais de Educação, e a de Cultura, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFET), Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), grupo de Escoteiro Fhilippe Landes e o Museu de História Natural de Mato Grosso.

O Pantanal Shopping, Águas Cuiabá, Âmbito Ambiental, Água Mineral Natural Buritti, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (Crea-MT) também foram parceiros, assim como o deputado federal José Medeiros.

RESULTADO DO CONCURSO

Todos os trabalhos produzidos, incluindo os finalistas, estavam expostos para apreciação do público. Os 12 desenhos finalistas escolhidos pela comissão técnica foram disponibilizados na internet durante a semana para que o público também fizesse a sua escolha, sendo 9 pertencentes ao Grupo 1, com alunos do 1º ao 5º ano e 3 do Grupo 2, sendo alunos do 6º ao 9º ano. Foram mais de 6 mil votos, dos quais 900 foram recebidos pela vencedora, Lorenna Luisa N. Dos Santos, da Emeb Professora Tereza Lobo (5º ano), premiada com uma bicicleta, troféu e certificado.

Por meio do desenho, Lorenna procurou transmitir a conservação dos recursos hídricos. “De não gastar e nem desperdiçar muita água. Eu gosto de desenhar e estou muito feliz por ganhar o prêmio”, explicou.

A família estava na torcida, segundo seu pai, André Luiz dos Santos, é muita felicidade ver o resultado e que Lorenna tem um talento nato voltado para o desenho. “E estar participando dentro desta perspectiva de conscientização, é de fundamental importância. Nós vivemos essa crise hídrica, para ter uma ideia, temos um rio (Rio Cuiabá) e duas cidades (Cuiabá e Várzea Grande), mas só Cuiabá tem água, a cidade vizinha não tem água. Infelizmente essa é a realidade”, frisou.

Além da Lorenna, foram premiados com bicicleta, troféu e certificado no Grupo 1:

2º – Michelly Vitória de Souza Ferreira – Emeb Osmar José do Carmo Cabral (5º ano)

3º – Anderson Guilherme Medeiros dos Santos – Emeb Dr. Orlando Nigro (5º ano)

Os outros concorrentes ganharam outros prêmios conforme citado acima.

Do Grupo 2, o primeiro lugar, Gabriel Santos Soares – Emeb Maria Dimpina (9º ano), também levou uma bicicleta, troféu e diploma.

Os outros dois finalistas do grupo, foram contemplados com prêmios como os do grupo 1.

#PraCegoVer

A foto mostra a apresentação do grupo cultural Tibanaré, no encerramento do evento no Parque das Águas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT